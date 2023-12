Bác sĩ Bệnh viện sản nhi Phú Thọ thiếu trách nhiệm, gia đình người bệnh đề nghị xử lý nghiêm

Bệnh nhi ở Bệnh viện sản nhi Phú Thọ biến chứng nặng

Chị Dương Thị Thanh Bình ở xóm Dớn, xã Tân Minh (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) có đơn tố cáo gửi đến Thanh tra Bộ Y tế, các cơ quan chức năng và Báo Dân Việt cho rằng có tắc trách, sai sót chuyên môn, vi phạm quy tắc ứng xử trong quá trình khám, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ. Trong vụ việc này, cháu Nguyễn Bình An (sinh ngày 15/12/2021) là con trai chị Bình bị biến chứng bệnh nặng.



Chị Dương Thị Thanh Bình (mẹ đẻ cháu Bình An) bức xúc việc bệnh viện sản nhi Phú Thọ tắc trách khiến con trai chịu nỗi đau về sức khỏe cả cuộc đời. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trong đơn chị Bình trình bày: ngày 18/9/2022, cháu Nguyễn Bình An nhập viện vào Khoa Hô hấp của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ với chẩn đoán ban đầu là viêm phế quản phổi. Khi nhập viện, cháu tỉnh táo, tự thở, nhịp tim đều, mạch rõ, phổi thông khí đều…

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 21/9/2022, cháu Bình An được chuyển vào Khoa Bệnh nhiệt đới và được bác sĩ Hà Sơn Tùng - Phó Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới thăm khám, điều trị trực tiếp. Bé An được chẩn đoán bị viêm phổi nặng do nhiễm virus Adeno.

Virus Adeno là một bệnh lây nhiễm rất nguy hiểm. Bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Khi bệnh nhân mắc virus Adeno sẽ được cách ly ngay tránh lây nhiễm và chủ yếu điều trị triệu chứng. Cụ thể, bệnh nhân sốt cao sẽ được dùng hạ sốt kịp thời, phải chống suy hô hấp. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh khi có viêm nhiễm phổi nặng.



"Dù được chẩn đoán con trai tôi bị virus Adeno nhưng tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã không tuân thủ công tác thu dung, cách ly, điều trị mà con tôi phải ngồi chờ ngoài hành lang trong điều kiện thời tiết rất nắng nóng, khó chịu. Đáng nói, thời điểm này, bác sĩ Bùi Thị Đến - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới cũng có mặt ở đây, nhưng để cho bệnh nhân mắc Adeno virus, người phơi nhiễm tự do đi lại trong bệnh viện. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, con tôi mới được đưa vào phòng cấp cứu", chị Bình nói với PV Dân Việt.

Người nhà bệnh nhi tố bác sĩ của Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ chưa tiên lượng được bệnh, không khám, điều trị đúng quy định, quy chế, tắc trách, thiếu kỹ năng… Ảnh: Hoan Nguyễn

Trong quá trình điều trị, gia đình chị Bình cho rằng bác sỹ Hà Sơn Tùng không trực tiếp thăm khám, điều trị, không can thiệp kịp thời. Đến sáng 22/9/2022, cháu An bị biến chứng nặng, suy hô hấp độ III, phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực chống độc, thở máy, đặt ống nội khí quản.

Khi gia đình yêu cầu chuyển con lên tuyến trên, một bác sĩ đã trả lời: Con có bệnh nền, nếu có cứu chữa được thì cũng không có tương lai!



"Hiện cháu được Bệnh viện nhi Trung ương chẩn đoán mắc hội chứng Pibo (hội chứng viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hậu Adenovius, hen phế quản), bại não. Đó là những tai biến nặng nề, ảnh hưởng rất xấu đến cháu trong một thời gian dài, thậm chí là cả đời", chị Bình xót xa nói.

Bất bình trước việc vi phạm của bác sĩ tại bệnh viện sản nhi Phú Thọ chỉ bị xử lý rút kinh nghiệm, chị Bình gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để mong được giải quyết thỏa đáng, nghiêm minh; phòng ngừa những sai sót, rủi ro, tai biến không đáng có cho bệnh nhân khác. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bác sỹ thiếu trách nhiệm, chỉ rút kinh nghiệm!

Để giải quyết sự việc, ngày 23/6/2023 lãnh dạo Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ đã có buổi làm việc với gia đình bệnh nhi.

Tại buổi làm việc, bác sỹ Hà Sơn Tùng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình vì "trong quá trình điều trị có thiếu sót". Ông Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện cũng xác nhận: "Bác sĩ Tùng chưa làm tốt trách nhiệm". Theo vị Giám đốc, Bệnh viện ghi nhận việc có vi phạm về trách nhiệm của bác sĩ trong kíp trực, tuy nhiên hạu quả của người bệnh có phải hoàn toàn do việc tắc trách của kíp trực hay khôn thì khó đánh giá được!

Với phát ngôn "cháu bé có bệnh nền, cứu chữa cũng không có tương lai", ông Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện cho rằng phát ngôn như vậy là chưa phù hợp quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

"Bệnh viện chân thành xin lỗi gia đình vì những việc làm chưa hoàn thành nhiệm vụ của bác sĩ Tùng trong kíp trực và phát ngôn chưa phù hợp của bác sĩ Đến. Bệnh viện sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân phù hợp theo quy định của Bệnh viện", Giám đốc Bệnh viện nêu trong cuộc họp.

Tại buổi họp này, Bệnh viện đưa ra mức bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình người bệnh. Đại diện gia đình đồng ý với mức hỗ trợ, đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật với bác sĩ Tùng và bác sĩ Đến.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện sản nhi Phú Thọ cho biết, sau khi được bác sĩ thăm khám ban đầu, người bệnh được theo dõi và cho dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định về cơ bản là phù hợp phác đồ điều trị, dù mặt y đức, chức trách thường trực chưa tốt.

Giám đốc Bệnh viện sản nhi Phú Thọ cho rằng, việc thiếu trách nhiệm của bác sĩ Hà Sơn Tùng chỉ là một yếu tố có thể để người bệnh phải điều trị dài ngày, có thể không phải là nguyên nhân gây ra hội chứng Pibo của cháu Bình An.

"Tình trạng bệnh cháu Bình An nặng do cháu có bệnh nền, sinh non, tiền sử viêm tiểu phế quản nên khả năng miễn dịch suy giảm, thuộc nhóm yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng khi nhiễm virus Adeno", ông Hạ nói.

Giám đốc Bệnh viện nhắc lại, những tồn tại của kíp trực là chưa sát sao trong kiểm soát diễn biến, tình trạng bệnh; chưa làm tốt công tác tư vấn, giải thích tình trạng bệnh cho người nhà người bệnh hiểu, để người nhà người bệnh lo lắng.

Bệnh viện đã thành lập hội đồng kỷ luật 4 viên chức và 100% thành viên hội đồng bỏ phiếu không đồng ý kỷ luật viên chức vì không đủ yếu tố để bắt buộc phải xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên đối với 4 viên chức theo quy định hiện hành; đồng ý xử lý vụ việc theo quy định nội bộ của bệnh viện.



Sở Y tế Phú Thọ đang vào cuộc giải quyết vụ việc bệnh viện sản nhi tỉnh bị tố hàng loạt sai phạm trong khám, điều trị cho bệnh nhi Bình An. Ảnh: Hoan Nguyễn.

Theo đó, Ban giám đốc Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đưa ra hình thức xử lý với viên chức, bác sĩ Bùi Thị Đến với hành vi vi phạm ứng xử với người nhà bệnh nhân, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, giao bí thư chi bộ phê bình trước chi bộ; cắt bổ sung thu nhập, không xem xét các hình thức thi đua khen thưởng từ lao động tiên tiến trở lên, không xếp loại chất lượng viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2023.

Đối với viên chức, bác sĩ Hà Sơn Tùng nhận hình thức xử lý là: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thực hiện quy trình chuyên môn, quy chế thường trực khám chữa bệnh; giao Bí thư chi bộ phê bình trước chi bộ; cắt bổ sung thu nhập, không xem xét các hình thức thi đua khen thưởng từ lao động tiên tiến trở lên, không xếp loại chất lượng viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2023.

Đối với viên chức, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Cẩm Vân cùng bị rút kinh nghiệm, cắt bổ sung thu nhập, không xem xét các hình thức thi đua khen thưởng, không xếp loại chất lượng viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2023.

Thanh tra Sở Y tế vào cuộc

Sau khi nhận được thông báo kết quả xử lý các bác sĩ và kíp trực của Bệnh viện sản nhi, gia đình chị Bình vẫn chưa đồng tình khi cho rằng, hình thức xử lý các cá nhân liên quan đến quá trình điều trị cho con chị là không thoả đáng.

"Việc đánh giá trong Hội đồng để đưa hình thức kỷ luật chỉ là rút kinh nghiệm theo quy định nội bộ bệnh viện liệu có thoả đáng trước diễn biến bệnh nặng nhanh, để lại tai biến nặng nề cho con của tôi không!?", chị Bình nói.

Theo chị Bình, về trách nhiệm nghiệp vụ, y đức trong vụ việc liên quan đến quá trình khám, chẩn đoán và điều trị, để sau đó dẫn đến việc con chị bị tai biến nặng cần thành lập một hội đồng chuyên môn độc lập, khách quan đánh giá lại toàn bộ vụ việc.

Chị Bình tha thiết mong cơ quan chức năng vào cuộc, có tiếng nói để vụ việc của cháu Bình An được làm sáng tỏ, nghiêm minh, xử lý đúng mức độ sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, chưa hết lòng chữa trị của bác sĩ và ê kíp trực nhằm đảm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho con trai và cũng để phòng ngừa những sai sót, rủi ro, tai biến không đáng có cho bệnh nhân khác.



Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Dân Việt mới đây, ông Tống Thiện Anh - Chánh thanh tra Sở Y tế Phú Thọ cho biết, hiện đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện sản nhi kiểm tra, rà soát, báo cáo toàn bộ vụ việc về sở. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đang xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên để có hướng xử lý vụ việc của chị Bình phù hợp theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt về vụ việc trên, Luật sư Tạ Thị Khánh Chi (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nêu rõ: Quy định tại Điều 36 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 về nghĩa vụ của người hành nghề đối với người bệnh: Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh; Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh; Tư vấn, cung cấp thông tin theo quy định; Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình. Đồng thời Điều 37 Luật khám bệnh, chữa bệnh cũng quy định về nghĩa vụ đối với nghề nghiệp của người hành nghề: Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật; Chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình; Tận tâm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án. Từ những căn cứ các quy định nêu trên, luật sư Khánh Chi nhận định, đối với trường hợp của cháu Nguyễn Bình An, các bác sĩ Khoa bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận bệnh nhi thì lúc này có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình là kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người bệnh và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của người hành nghề đối với người bệnh và nghề nghiệp. "Tuy nhiên, bác sĩ, kíp trực lại tắc trách, thiếu trách nhiệm, có hành vi bỏ mặc cháu Nguyễn Bình An, làm tình trạng của cháu nặng hơn, dẫn đến tai biến, di chứng nặng nề về sau này. Trường hợp này, các bác sĩ và các cá nhân có liên quan đã vi phạm quy định của pháp luật về Luật khám bệnh, chữa bệnh", luật sư Khánh Chi nói. Bên cạnh đó, luật sư Khánh Chi cũng nêu rõ, việc sử dụng thuốc của Cháu Nguyễn Bình An trong quá trình điều trị nội trú, các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ đã không tuân thủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, trong vụ việc này, còn có dấu hiệu vi phạm khác như ghi chép bệnh án không trung thực, không tuân thủ quy định về phòng dịch… "Đối với các sai phạm của các bác sĩ Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Thọ, chị Dương Thị Thanh Bình có quyền được khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Điều 79 Luật khám bệnh, chữa bệnh", luật sư Khánh Chi phân tích.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.