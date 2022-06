Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt liên quan Việt Á, đối mặt khung hình phạt nào?

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC bị bắt liên quan vụ Việt Á

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh (sinh năm 1964, nghề nghiệp bác sĩ, thường trú 90 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), về hành vi "tham ô tài sản".

Công an đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Giám đốc CDC Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1982, nghề nghiệp bác sĩ, trú 86/6 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng.

Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Lê Thị Kim Chi (sinh năm 1986, nghề nghiệp bác sĩ, nơi ở 137/6/01 Nguyễn Phước Nguyên, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, cùng về tội danh trên.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh và thuộc cấp đối mặt hình phạt nào?

Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà bác sĩ Tôn Thất Thạnh và thuộc cấp vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự 2015.

Theo luật sư Thơ, tội tham ô tài sản là loại tội phạm điển hình trong nhóm tội tham nhũng. Người phạm tội có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình quản lý và hành vi đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội.

Hành vi khách quan của tội phạm là những quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong nhà nước và của cả các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Làm cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp này bị suy yếu, mất uy tín; làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Hành vi tham ô tài sản đã tác động đến tài sản mà người phạm tội có trách nhiệm quản lý. Tài sản này bao gồm tài sản của nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức trong nhà nước hoặc là tài sản của các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước.

Luật sư Thơ cho biết, người phạm tội tham ô tài sản phải là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản mà họ chiếm đoạt.

Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Tội tham ô tài sản cũng là tội phạm có tính chất chiếm đoạt nên cũng như đối với tội có tính chất chiếm đoạt khác, người phạm tội thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp.

Tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Không có trường hợp tham ô tài sản nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội này bao giờ cũng mong muốn chiếm đoạt được tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Về hình phạt, luật sư Thơ cho biết, tội tham ô tài sản có 4 hình phạt. Trong đó hình phạt thấp nhất (khoản 1) là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, hình phạt cao nhất (khoản 4) là bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Tôn Thất Thạnh và thuộc cấp bị khởi tố theo khoản 4 Điều 353, như vậy tùy tính chất mức độ vi phạm mà những người này sẽ có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" – vị luật sư thông tin.