Bạch Công Khanh: "Tôi không ngán đóng vai biến thái, man rợ, quái hơn..."

Bạch Công Khanh đoạt giải Quán quân "Gương mặt thân quen" năm 2016, anh tạo được sự chú ý ở cả ba lĩnh vực: MC hoạt náo trong các gameshow; ca sĩ với MV Nếu mai đây mình kết thúc và diễn viên trong các phim truyền hình Vua bánh mì, Đích tôn độc đắc, Tiếng sét trong mưa...

Bạch Công Khanh đoạt giải Quán quân "Gương mặt thân quen" năm 2016. Ảnh: NVCC

Bạch Công Khanh không còn hồi hộp khi đóng phim xưa

Lý do gì khiến Bạch Công Khanh đảm nhận vai khách mời trong phim điện ảnh Nhà không bán?

- Tôi tuy là người của đơn vị sản xuất phim Nhà không bán nhưng không phải vì vậy mà bản thân được ưu ái. Tôi đủ lý do để nhận lời mời đóng phim Nhà không bán khi bản thân thấy mình phù hợp với vai diễn trong phim này. Nói như thế không phải tôi không nghiên cứu kịch bản trước khi nhận lời. Nhân vật tôi đóng cũng tên Khanh tuy không nhiều phân đoạn nhưng cũng đủ góp phần truyền tải ý nghĩa và tính cách nhân vật trong phim. Tất cả các vai đều là mắt xích để truyền tải rõ ràng hơn câu chuyện phim. Tôi nghĩ rằng được tham gia phim hay thì dù là vai chính hay vai cameo (vai diễn khách mời - PV) đều hạnh phúc.

Đã tham gia nhiều vai chính trong phim truyền hình và tạo dấu ấn. Khi đóng vai cameo, Bạch Công Khanh có e dè không?

- Chắc chắn có, nhưng vì mối quan hệ với nhà sản xuất và mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, tôi đã tham gia rất nhiều gameshow và nhiều dự án khác của anh Cường nên tôi dành thời gian để tìm hiểu và trao đổi với anh khi nhận được lời mời.

Bạch Công Khanh từng tham gia các phim truyền hình như: Vua bánh mì, Đích tôn độc đắc, Tiếng sét trong mưa... Ảnh: NVCC

Bạch Công Khanh bắt đầu gây chú ý với các bộ phim xưa và Khanh của phim Nhà không bán cũng là một công tử thời 1950. Vậy anh đã làm gì để hình ảnh mỗi phim không bị trùng lặp?

- Tôi thấy mình may mắn khi liên tục tham gia 4, 5 phim xưa nhưng chưa có vai nào trùng với vai nào. Phim Nhà không bán, Duyên kiếp, Tiếng sét trong mưa… mỗi phim có nội dung khác nhau, tính cách nhân vật vì vậy cũng khác nhau. Và quan trọng là cách mình diễn tả theo từng tâm lý nhân vật sẽ tạo nên nhân vật khác nhau.

Để hóa thân vào nhân vật thuộc thế hệ cha ông của dòng phim xưa, có điều gì làm khó Bạch Công Khanh?

- Dự án phim xưa đầu tiên của tôi là phim Tiếng sét trong mưa. Điều khó khăn nhất của nhân vật chính là phát âm vì mình phải nói chậm hơn so với thời hiện đại. Những phân cảnh đầu tôi rất tập trung và diễn rất thật được mọi người khen thế nên cứ vậy tôi phát huy. Tôi nghĩ khi tâm mình nghĩ, cảm nhận thế nào mình diễn thế đó thì nhân vật toát ra được và từ đó về sau tôi không hồi hộp khi đóng phim xưa nữa.

Vai làm khó Bạch Công Khanh chính là vai công tử tên Bình nhưng bị thiểu năng, bị méo cơ mặt, cần diễn hình thể rất nhiều trong phim Đánh cắp giấc mơ. Ảnh: NVCC

Càng nhập vai Bạch Công Khanh càng khó thoát vai

Vai diễn nào khiến Bạch Công Khanh trăn trở tìm cách vượt qua chính mình?

- Vai làm khó tôi chính là vai công tử tên Bình nhưng bị thiểu năng, bị méo cơ mặt, cần diễn hình thể rất nhiều trong phim Đánh cắp giấc mơ của đạo diễn NSƯT Phương Điền. Thoại phim này vì thế cũng khó khăn do chịu ảnh hưởng khuyết hình thể.

Tôi đã cố gắng rất nhiều nên khi phim chiếu xong nhắc đến phim là tôi được khán giả nhớ ngay. Có khán giả còn nói tôi rằng: "Nhìn mặt cũng đẹp trai mà diễn vai bệnh hoạn ra nét lắm kìa!". Tôi quan niệm là diễn viên thì vai nào cũng sẵn sàng hóa thân, xấu xí cỡ nào cũng được. Như vậy tôi càng tập trung sáng tạo thể hiện.

Có điều tôi còn lấn cấn đó là đóng phim càng nhập tâm thì tôi khó thoát vai, xong một phim ít nhất là 3 ngày, nhiều là cả tuần tôi mới trở lại là chính mình. Như vai Bình thiểu năng, sau khi quay phim xong, tôi bị đau cơ ở cổ phải trị liệu tập nói chậm, nói tròn vành rõ chữ, uốn cong lưỡi khi nói trước gương cả tuần mới hết được.

"Hy vọng tôi sẽ có vai đột phá hơn, những dạng vai như biến thái, man rợ, quái hơn...", Bạch Công Khanh chia sẻ. Ảnh: NVCC

Đóng phim xưa với những người đẹp Nhật Kim Anh, Nam Em... Bạch Công Khanh có cảm xúc với ai hơn?

- Tôi đóng phim với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp như: Trương Mỹ Nhân, Oanh Kiều… các cô ấy đều rất đẹp, diễn tốt. Còn phim mới nhất Nhà không bán đóng phim cùng Nam Em. Nói ra điều này tôi cũng sợ Nam Em buồn, vì ban đầu nghe đóng cặp với cô ấy tôi không nghĩ cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng khi đứng chung khung hình tôi cảm nhận Nam Em là người giàu cảm xúc và giàu trạng thái. Cô sẵn sàng thể hiện nhân vật mọi lúc mọi nơi, có yếu tố này thì dễ làm diễn viên nhưng cũng có chút vấn đề là khó chuyển cảnh nhanh.

Ví dụ nếu như một ngày cảnh quay khóc cười đan xen thì Nam Em không chuyển cảnh nhanh được. Mà nếu muốn vậy phải tập trung lại tâm lý gây ra mất sức rất nhiều vì cô ấy diễn bằng cảm xúc thật. Tôi nhớ có cảnh quay kịch tính trong phim Nhà không bán, nhân vật của tôi qua đời nên nhân vật của Nam Em khóc lóc kêu gào mà trước đó vừa hoàn tất cảnh yêu đương đầy hy vọng… Vì vậy Nam Em đã phải khóc rất nhiều, quay lại nhiều lần và khi xong phân đoạn cô ấy bị đuối sức.

Bạch Công Khanh mong điện ảnh Việt kiểm duyệt thông thoáng hơn. Ảnh: NVCC

Bạch Công Khanh mong điện ảnh Việt kiểm duyệt thông thoáng hơn

Là nam ca sĩ có tính cách hiện đại nhưng thường xuyên đảm nhận những vai diễn trong các bộ phim xưa. Anh đã học hỏi hay có chịu ảnh hưởng từ các nhân vật trong những bộ phim mình tham gia?

- Tôi không chịu ảnh hưởng nhiều khi đóng phim xưa, ngoài đời tôi trầm tính nhưng hòa đồng thân thiện nên không kén phim, dù là phim hiện đại hay phim xưa. Thời gian qua, tôi tham gia liên tục các phim truyền hình xưa nên cũng thích dòng phim này và càng có sự điềm đạm như nhân vật thôi.

Tôi nghĩ điều này là tốt cho mình để ứng xử trong cuộc sống. Trước đây khi chưa tham gia tôi thấy sợ nhưng khi trải nghiệm rồi thấy thích phim xưa vì cũng dễ thể hiện nên giờ tôi không "ngán" thể loại nào. Chỉ có thể loại phim hành động là tôi chưa có cơ hội thể hiện thôi.

Hy vọng tôi sẽ có vai đột phá hơn, những dạng vai như: biến thái, man rợ, quái hơn... Và tôi cũng mong rằng phim Việt được kiểm duyệt thông thoáng để các nhà biên kịch và đạo diễn thoải mái sáng tạo, để có những kịch bản mới mẻ nhằm đưa phim ảnh Việt ngày càng phát triển hơn.

Đó có phải là kế hoạch đột phá của Bạch Công Khanh trong năm nay?

- Sau năm 2021, tôi không tổng kết điều gì vì chỉ mong có sức khỏe, vì năm qua chính tôi cũng có những mất mát do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tôi thấy mình may mắn còn giữ gìn sức khỏe, an trú trong nhà để rèn giũa mình. Cho nên, tôi mong năng lượng tích trữ trong năm qua sẽ được bùng nổ trong năm 2022 với nhiều dự án từ phim ảnh đến âm nhạc và cả vai trò MC.

Tôi mong có nhiều đổi mới nhưng tôi tin phim ảnh là cái duyên, vai diễn của mình thì sẽ tự nhiên đến thôi. Sau một thời gian dài ngủ đông, cảm giác của tôi bây giờ là háo hức. Tuy nhiên, tôi vẫn dung hòa giữa công việc và dành thời gian cho gia đình, cho bè bạn và khán giả. Vì trải qua cuộc sống trong dịch bệnh, tôi trân quý và hiểu rằng bất cứ việc gì, mối quan hệ nào có thể hành động chăm chút ngay thì tôi làm không chần chừ để sau này không nói "giá như".