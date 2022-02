Diễm My 9x nỗ lực thay đổi quá khứ nghèo khó từng bị dè bỉu cùng mẹ quá cố

Vai diễn Jessica của Diễm My 9x trong "1990" rất giống cuộc đời thật của cô. Ảnh: NVCC

Diễm My 9x tự nhận mình giản dị và nói chuyện "tồ"

Chào Diễm My 9x! Mở đầu năm mới với một vai diễn phần nào thể hiện chính mình trong phim điện ảnh "1990". Diễm My 9x có thấy may mắn khi được chia sẻ hình ảnh chân thật nhất với khán giả?

- Sau gần 10 ngày công chiếu phim "1990", tôi nhận được phản hồi rằng, khán giả tự thấy mình trong hình ảnh một trong ba nhân vật của tôi, Lan Ngọc và Nhã Phương trong phim. Nhiều người lại thấy mình ở mỗi nhân vật một chút, có người lại thấy mỗi nhân vật là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình. Nụ cười có, nước mắt có, tôi tin rằng "1990" đã chạm đến được trái tim của khán giả.

Tôi cũng tin rằng không một giây nào cả ba chúng tôi để rớt một nhịp cảm xúc. Cho tôi tự chúc mừng ba chúng tôi một chút vì sự cố gắng trong suốt thời gian qua để nhận được những giây phút thăng hoa trên màn ảnh. Cảm ơn đạo diễn Nhất Trung và ê-kíp "1990" đã cho chúng tôi có cơ hội thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả.

So sánh đời thật thì nhân vật có bao nhiêu % giống Diễm My 9x. Bạn có thể giải thích thêm về tuyên ngôn trong phim "Không đàn ông vẫn trông lộng lẫy"?

- Không riêng nhân vật mà hình ảnh trên báo chí, trên mạng xã hội và ngoài đời thật của tôi khác nhau hoàn toàn. Nếu ngoài đời gặp thì mọi người sẽ thấy tôi giản dị, không lộng lẫy, không trang điểm, rất mộc mạc, nói chuyện hơi "tồ". Ở phim ảnh, các đạo diễn hay lựa chọn tôi vào vai diễn thể hiện sự nữ quyền giàu có và vai diễn trong "1990" đến đúng thời điểm tôi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và chín trong diễn xuất.

Từng có cuộc sống nghèo khó nhưng Diễm My 9x thường được chọn vào vai phụ nữ giàu có, quyền lực. Ảnh: NVCC

Phim bộc lộ nhiều cảm xúc tâm tư tình cảm và tôi đã diễn bằng nội tâm mình. Nhân vật của tôi là Jessica - cô gái độc lập, không phải không cần tình yêu mà vì cô ấy tổn thương quá nhiều. Gia đình Jessica tan vỡ, cô lớn lên trong cô nhi viện thiếu vắng tình thương cha và mẹ. Trưởng thành, Jessica bị lừa dối trong tình yêu nên không tin tình yêu hay đàn ông và cho rằng một mình cô vẫn sống tốt. Tôi từng nghĩ đâu đó có hình ảnh của mình: bố mẹ li dị, tôi cũng tan vỡ vài mối tình nhưng may mắn hiện tại tôi đang hạnh phúc trong tình yêu suốt 6 năm qua.

Vậy có thuận lợi nào khi Diễm My 9x thể hiện vai dường như là chính mình?

- Ngược lại, mỗi khi nhận vai diễn mới là tôi cũng áp lực vì diễn xuất của tôi luôn gây tranh cãi, chưa đều nét diễn cho các loại vai. Tôi luôn lắng nghe để thay đổi cho tốt hơn. Tôi thấy thế mạnh của mình là luôn nỗ lực không bỏ cuộc. Vì diễn xuất nằm trong máu là đam mê của tôi. Tôi muốn diễn thật tốt, mang đến những vai diễn chân thật cho khán giả và cho chính mình.

Tôi quan niệm khả năng là vô hạn, chỉ là tôi chưa khám phá hết, chưa dành đủ thời gian, cố gắng đủ cho nó hay chưa. Phim này quay sau khi tôi hoàn tất quay một phim ở Hà Nội suốt một năm, nên tôi rất áp lực. Rất may tôi có sự hỗ trợ nhiều ở NSND Hồng Vân, NSƯT Ngọc Hiệp, chị Trác Thúy Miêu. Và rõ ràng với vai này, tôi đã được khen nhiều về nét diễn.

Diễm My 9x đã học hành chăm chỉ, dành nhiều nỗ lực để có được những gì cô mong muốn là được tôn trọng. Ảnh: NVCC

Trường đoạn khóc khi gặp lại ba có làm khó cho Diễm My 9x không? Vì ngoài đời Diễm My cũng trải qua nỗi buồn vắng mẹ?

- Khi đóng phim tôi không dùng bất cứ kỹ thuật nào. Tôi nghiền ngẫm kịch bản, quan sát cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống và hòa hợp chúng lại để giữ cảm xúc. Phim phản ánh cuộc sống của chính 3 cô gái chúng tôi vào đời, có thêm nút thắt drama để có nhiều cảm xúc hơn.

Phim dễ mà khó nên tôi lục lại hết ký ức để diễn xuất và làm cho nhân vật phong phú để khán giả cảm nhận được. Tôi đọc lại nhật kí của tôi và học hỏi thêm anh chị em nghệ sĩ, phối hợp cùng bạn diễn để thể hiện vai diễn đầy màu sắc.

Diễm My 9x và mẹ quá cố từng bị coi thường vì nghèo khó

Diễm My 9x có lúc nào cố gắng ép mình sống không thật để gìn giữ hào quang? Bạn có e sợ khi nhìn vào khuyết điểm của mình?

- Tôi nghĩ mình theo tiêu chuẩn của xã hội hiện đại, là người phụ nữ đa chức năng: kiếm tiền, thành công, chăm gia đình… có trách nhiệm rất lớn. Xã hội phát triển, nữ quyền cũng lên ngôi nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh phụ nữ vừa phải làm việc vừa phải cố gắng để gìn giữ hạnh phúc.

Rất khó, xã hội đặt ra tiêu chuẩn cho phụ nữ còn khắt khe so với nam giới, bản thân tôi là người tham vọng. Không phải vì cá nhân tôi mà vì nhiều yếu tố. Tôi nghĩ nếu tôi không thành công thì xã hội sẽ không tôn trọng mình. Tôi đã nhìn thấy điều này từ chính những người tôi nghĩ yêu thương tôi, nhưng khi tôi nghèo khó, tôi đã nhận được những cử chỉ thiếu tôn trọng của họ đối với tôi và đối với mẹ quá cố của tôi.

Diễm My 9x luôn có muốn có cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Cho nên, bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng vươn lên học tập tốt, làm việc chăm chỉ để thành công, để không nhận sự dè bỉu đó nữa. Tôi không muốn quá khứ đó lặp lại nữa. Bên cạnh đó, tôi phải cân bằng niềm hạnh phúc của mình, cân bằng những điều mình muốn với thứ xã hội muốn.

Nhưng tới thời điểm hiện tại, khi đã phấn đấu nhiều và có thành công nhất định ở cột mốc 30 tuổi, tôi nhìn lại chính tôi thấy mình đã có được cái mình cần đó là sự tôn trọng của mọi người, một chút kinh tế ổn định. Và tất nhiên tôi cũng phải hy sinh một chút cá tính xúc cảm thật của bản thân.

Diễm My 9x mong muốn có cuộc sống hạnh phúc, không gãy đổ như cha mẹ

Vậy ở tuổi 30, Diễm My 9x còn phấn đấu vì điều gì không?

- Ở tuổi 30, tôi có thời gian nhìn lại mình. Trước kia mỗi ngày, tôi thấy mình khi đạt cái này sẽ muốn cái khác cao hơn. Bây giờ, tôi đang tập hài lòng với những gì đang có, tập đối diện và bình tĩnh hơn với những khó khăn trong cuộc sống. Những điều chưa làm được hôm qua, hôm nay tôi sẽ thử làm lại.

Năm 2022, Diễm My 9x tham gia 2 phim "Giấc mơ của mẹ" và "Tứ đại mỹ nhân". Ảnh: NVCC

Diễm My 9x có đặt mục tiêu gần nhất cho mình và bạn mong đợi điều gì?

- Nói về phim ảnh của tôi thì diễn xuất còn gây tranh cãi, có thể do tôi phải cân bằng nhiều thứ. Tôi học Ngoại thương, làm nghệ thuật và tự lo kinh tế tài chính cho mình nên mất tập trung cho nghệ thuật. Ở thời điểm hiện tại, kinh tế đã tốt hơn thì điều tôi muốn đó là sự yêu thích của khán giả dành cho vai diễn của mình. Tôi mong một gia đình hạnh phúc suốt cuộc đời chứ không gãy đổ như ba mẹ.

Để có sự quyết tâm với những mục tiêu tôi từng sống không đua đòi, bỏ hết những cám dỗ, chăm chỉ, học giỏi, đóng phim rồi về nhà, không đi chơi hay la cà cà phê với bạn bè. Dù tôi thấy cuộc sống như thế đơn điệu nhưng vì tôi muốn thực hiện mục tiêu nên phải chấp nhận. Điều này ảnh hưởng đến tính cách, tôi khá trầm và giản dị. Bây giờ cuộc sống ổn định tôi vẫn chuộng sự giản dị như thế để có sự bình yên cho mình và người thương.

Kế hoạch mới của Diễm My 9x có gì để chia sẻ không?

- Tôi đang quay phim "Giấc mơ của mẹ" phát sóng giữa năm 2022. Phim quay được 3 tháng rồi, còn phải quay 5 tháng nữa. Sau đó, tôi sẽ quay phim điện ảnh "Tứ đại mỹ nhân". Vậy là xem như hết năm dành cho phim ảnh rồi!

Cảm ơn những chia sẻ của Diễm My 9x!