Bài phát biểu của Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Dân Việt xin đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024.

Kính thưa Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố tham dự tại các điểm cầu trên cả nước!

Thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể bà con nông dân!

Trong không khí phấn khởi của nhân dân cả nước thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và trong những thời khắc cuối cùng của năm 2024; hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân thường niên, năm 2024 với chủ đề: "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024

Thay mặt Hội Nông dân Việt Nam và hội viên, nông dân cả nước, tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành cho hội viên, nông dân cả nước cũng như tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Tỉnh, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố tham dự tại 63 điểm cầu trực tuyến trên cả nước và xin được nhiệt liệt chào mừng 300 đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm và hơn 4.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học; phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đã tham dự và đưa tin về Hội nghị.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Thưa quý vị đại biểu và bà con nông dân!

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên. Đây là Diễn đàn để đồng chí Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về các vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những bất cập trong thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Qua 5 lần tổ chức Hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực; được đông đảo bà con nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, từ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đối thoại với nông dân cũng đã được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, bài bản; trở thành hoạt động đầy ý nghĩa, tạo cầu nối quan trọng giữa chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân.

Kính thưa Thủ tướng, thưa toàn thể Hội nghị!

Đảng, Nhà nước luôn khẳng định Nông nghiệp là lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị; có đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; có môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể khẳng định rằng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị đối thoại được tổ chức hôm nay càng ý nghĩa hơn trong khi năm qua đầy khó khăn, biến động của tình hình thế giới, thiên tai nặng nề trong nước nhưng dưới sự lãnh đạo Bộ Chính trị sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp vượt xa so với mục tiêu. Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 62 tỷ USD Mỹ.

Kính thưa Thủ tướng, thưa toàn thể Hội nghị!

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 được tổ chức với nhiều nét mới. Để tổng hợp các ý kiến của hội viên, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì ngoài các kênh truyền thống như: chuyên mục "Lắng nghe nông dân", qua báo cáo của các tỉnh, thành Hội… và trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 2 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua để lắng nghe ý kiến trực tiếp của hội viên, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước.

Thông qua các kênh khác nhau, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp nhận được gần 3.000 ý kiến, kiến nghị; trong đó, tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính sau:

Thứ nhất, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thực tế cho thấy tổ chức liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững thông qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay mà như Trung ương đã đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước phải hình thành được gần 200.000 hợp tác xã, tổ hợp tác với 10 triệu thành viên tham gia.

Thứ hai, Chính phủ cần sớm ban hành giải pháp, chính sách đồng bộ nhằm đẩy mạnh thi hành Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trong đó đặc biệt là các giải pháp về tập trung, tích tụ đất đai nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thứ ba, Chính phủ quan tâm, nghiên cứu ban hành các giải pháp, chính sách nhằm sớm phát huy hiệu quả chương trình xây dựng thí điểm 5 vùng nguyên liệu tập trung, tiến tới tiếp tục mở rộng các vùng nguyên liệu khác, từ đó hình thành các khu sản xuất tập trung theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Thứ tư, Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ khôi phục, phục hồi sản xuất nông nghiệp do tác động tiêu cực từ thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu; triển khai, mở rộng có hiệu quả chính sách về bảo hiểm nông nghiệp.

Thứ năm, Nhà nước cần ban hành các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, chất lượng của lao động nông thôn, thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Cuối cùng là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai nhanh, hiệu quả các mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Thưa quý vị đại biểu và bà con nông dân!

Hội nghị của chúng ta diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra để đưa đất nước ta bắt đầu bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Một lần nữa, thay mặt cán bộ, hội viên nông dân cả nước, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Thủ tướng Chính phủ; trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo các Ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, Lãnh đạo các Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.