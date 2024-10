Bãi tập kết cát ở TP Hòa Bình dựng hàng rào tôn trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Dựng hàng rào tôn trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 26/4/2024, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu về hành vi vi phạm dựng hàng rào chắn (làm bằng tôn) trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, được quy định tại điểm a khoản 5 điều 12 Nghị định 2019/NĐ-CP đã sửa đổi bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Cũng trong ngày, Đội Thanh tra số 2, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đã có tờ trình về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông gửi Chủ tịch UBND phường Trung Minh (TP Hòa Bình) về hành vi vi phạm nêu trên.

Bãi tập kết cát của Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu nằm ngay cạnh Quốc lộ 6, thuộc phường Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Ngày 7/5, UBND phường Trung Minh đã quyết định xử phạt số 113/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Trung Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu (người đại diện là ông Nguyễn Hùng Cường) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là dựng tường rào (bằng tôn) trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Cụ thể: Cách mép ngoài rãnh dọc 3m; chiều song song với đường Quốc lộ 6 là 30m; chiều cao 3m.

Mức phạt tiền 5 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Trường hợp nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Hùng Cường, người đại diện tổ chức không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu (người đại diện là ông Nguyễn Hùng Cường) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là dựng tường rào (bằng tôn) trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Ghi nhận của phóng viên, sau hơn 5 tháng kể từ này có quyết định xử phạt đến nay hàng rào tôn này vẫn tồn tại mà chưa được chính quyền xử lý triệt để.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Đinh Trọng Tuấn - Chủ tịch UBND phường Trung Minh cho rằng, do mới chuyển công tác về phường nên ông không nắm rõ về việc này.

Còn lãnh đạo phòng Quản lý đô thị TP Hòa Bình khẳng định việc dựng hàng ràng chắn bằng tôn vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Trước đây, trong kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, phòng yêu cầu phường Trung Minh thực hiện việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện, có thể phường Trung Minh đã yêu cầu yêu cầu bãi tập kết cát dựng hàng rào chắn bằng tôn để đảm bảo vệ sinh môi trường và tránh trường hợp các phương tiện ra vào lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.

Bến vật liệu Miền Tây Bắc hoạt động không phép

Theo lãnh đạo phòng Quản lý đô thị TP Hòa Bình bãi tập kết cát của Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đình chỉ hoạt động từ năm 2019 và không còn nằm trong quy hoạch của thành phố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 26/3/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 215/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ hoạt động Bến vật liệu Miền Tây Bắc.

Theo đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình quyết định chấm dứt hoạt động Bến vật liệu Miền Tây Bắc, tại vị trí từ Km54+600 đến Km54+690, khu vực bờ phải Sông Đà của Công ty CP đầu tư và phát triển Toàn Cầu (chủ bến).

Bến vật liệu Miền Tây Bắc của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Toàn Cầu vẫn đang hoạt động bình thường dù Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình đình chỉ hoạt động từ năm 2019. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Lý do: không phù hợp Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 31/5/2017) và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 12/12/2017).

Đồng thời, tại điều 3 Quyết định số 215, hủy bỏ Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 4692/GPBTNĐ ngày 28/5/2014 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II.

Thế nhưng từ năm 2019 đến nay, Bến vật liệu Miền Tây Bắc của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Toàn Cầu vẫn đang hoạt động bình thường như đã có giấy phép hoạt động?!