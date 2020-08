“Bạn gái tin đồn” Sơn Tùng M-TP phàn nàn về MV “Ice Cream” của Black Pink được truyền thông quốc tế để ý

Vài ngày trước, nhóm nhạc Hàn Quốc Black Pink gửi tặng người hâm mộ MV mới mang tên "Ice Cream". Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự kết hợp giữa các cô gái nhóm Black Pink và ca sĩ Selena Gomez. MV "Ice Cream" nhanh chóng "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc và giành được nhiều thành tích ấn tượng.

MV "Ice Cream" của nhóm Black Pink kết hợp với Selena Gomez.

Ngay sau khi MV "Ice Cream" ra mắt nhận được những lời khen từ đông đảo fan. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về cách chia lời thể hiện ca khúc của các nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng, phía ê-kíp sản xuất chia lời hát cho Jisoo quá ít, không tạo cơ hội cho cô thể hiện trong cả MV mới. Bởi trong MV "Ice Cream", Jisoo thể hiện câu hát chưa đến 10 giây, xuất hiện trên hình rất ít. Ngoài ra, dân mạng phàn nàn về việc thành viên Jennie không được thể hiện khả năng rap, Rosé không được hát nhiều dù cô ấy là giọng ca chính trong nhóm nhạc Black Pink.

Là một "fan cứng" của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc, Thiều Bảo Trâm bất ngờ lên tiếng. Trên Instagram story, "bạn gái tin đồn" Sơn Tùng M-TP đăng tải bức ảnh của Jisoo kèm theo dòng chú thích bày tỏ thái độ không hài lòng: "Xinh thế này. Đợt này Jisoo được hát ít, lên hình ít quá! Tức quá luôn á! Ai cũng xinh đẹp, cũng giỏi nên hãy chia đều thì vui hơn".

Thiều Bảo Trầm phàn nàn về việc chia lời trong MV "Ice Cream".

Bài đăng của Thiều Bảo Trâm nhận được sự chú ý của cộng đồng fan Kpop. Đặc biệt, các thành viên trong Blink (tên FC Black Pink) cùng nhau bày tỏ sự đồng tình trước ý kiến của "bạn gái tin đồn" Sơn Tùng M-TP.

Hiện tại, bài viết đề cập đến cách chia lời ca khúc, "đất diễn" cho Jisoo trong MV "Ice Cream" của Thiều Bảo Trâm được một trang tin quốc tế trích dẫn lại với tiêu đề: "Vietnamese singer, Thieu Bao Tram was upset when YG Split the distribution line unevenly for Black Pink" (Tạm dịch: Nữ ca sĩ Việt Nam, Thiều Bảo Trâm bất ngờ khi YG chia lời bài hát không đều cho Black Pink).

Bài đăng của Thiều Bảo Trâm về Jisoo nhóm Black Pink được truyền thông quốc tế nhắc đến.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm được nhiều người biết đến là một "fan cứng" của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc – Black Pink. Không ít lần, Thiều Bảo Trâm dành thời gian sang Hàn Quốc để tham dự concert của Black Pink và thể hiện tình yêu mến nhóm nhạc nữ này. Nhiều người nhận xét, Thiều Bảo Trâm có gương mặt, kiểu tóc và phong cách thời trang rất giống với Lisa (thành viên của Black Pink).