Bán hết cổ phiếu Sacombank, lợi nhuận Kienlongbank tăng đột biến

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021. Theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất tính đến hết quý đạt 61.942 tỷ đồng (tăng 8,14% so với năm 2020); tổng nguồn vốn huy động đạt 55.933 tỷ đồng (tăng 7,42% so với năm 2020); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 35.747 tỷ đồng (tăng 2,97% so với 2020).

Tính đến ngày 31/3/2021, tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank là 1,19%, giảm 3,22% so với một quý trước đó. Lãi phải thu là 509 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lãi phải thu/tổng tài sản là 0,82% và tỷ lệ lãi phải thu/tổng dư nợ là 1,42%.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 702,62 tỷ đồng.

Bà Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc Kienlongbank cho hay, nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng cao là do trong quý I/2021, ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) theo phương án cơ cấu lại Kienlongbank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Với kết quả đạt được khả quan, Kienlongbank đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021: Tổng tài sản hợp nhất 66.800 tỷ đồng (tăng 16,62%); tổng nguồn vốn huy động 59.400 tỷ đồng (tăng 14,08%); tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng (tăng 28,47%); lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng; mạng lưới chi nhánh, phòng dịch trên cả nước là 152 điểm giao dịch (tăng 18 đơn vị).

Thay đổi nhân sự, tăng chi nhánh

Kienlongbank tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro; gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số theo định hướng chiến lược của Kienlongbank giai đoạn 2021 – 2025.

Trước đó, KienLongBank đã bổ sung tài liệu phiên họp thường niên sắp tới với hai tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Theo đó, ông Lê Khắc Gia Bảo và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hai nhân sự được Hội đồng quản trị KienLongBank đề cử để bầu thay thế là ông Đỗ Anh Tuấn và bà Võ Thị Tuấn Anh.

Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1975, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sunshine Group. Ông cũng giữ chức chủ tịch tại nhiều doanh nghiệp khác như Sunshine Homes, Công ty Đầu tư Xây dựng Phú Thượng, Tập đoàn KSG hay Công ty Xây dựng SCG.

Bà Võ Thị Tuấn Anh, sinh năm 1976, là cố vấn cho Kienlongbank từ năm 2020. Bà hiện giữ chức Giám đốc Việt Nam của Tập đoàn Sakae Holdings - Singapore, Công ty Sakae Advisory và các vị trí quản lý cấp cao tại Newtechco Group, Công ty Đầu tư SSF, Công ty quản lý tài sản Harveston.

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên, KienLongBank dự kiến sửa đổi điều lệ để bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh từ KienLongBank sang KSBank. Ngoài ra, ngân hàng cũng dự kiến chuyển địa điểm hoạt động và đổi tên ba phòng giao dịch trong tháng 4. Các địa điểm này đều thuộc dự án của Sunshine Group và cùng cho ra mắt hệ thống văn phòng kiểu mẫu mang thương hiệu KSBank.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, "K" là đại diện cho từ Kiên Long, còn "S" là biểu tượng bản đồ Việt Nam. Việc bổ sung tên viết tắt giúp ngân hàng truyền tải thông điệp rõ ràng trong giai đoạn mới.

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2021, bổ sung tên viết tắt bằng tiếng Anh và các nội dung quan trọng khác sẽ được HĐQT Kienlongbank trình cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 29/4/2021 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.