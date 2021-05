Ban nhạc Bức Tường được tạp chí Billboard vinh danh

Cụ thể, trên trang chủ của Billboard ở mục International đã đăng tải bài viết với tựa đề "The Legacy of Buc Tuong, the Band That Led Generations to Rock Music In Vietnam" (tạm dịch: Di sản của Bức Tường, ban nhạc đã dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock tại Việt Nam).

Billboard giới thiệu hành trình đầy thăng trầm của ban nhạc có tầm ảnh hưởng nhất làng nhạc rock Việt.

Bài viết đã tôn vinh Bức Tường là nhóm nhạc có nhiều sự đóng góp đối với sự phát triển của nền nhạc Rock nước nhà. Nhóm cũng là biểu tượng của sự thay đổi cho một thế hệ đi đầu để vươn tới ước mơ.

Theo đó, Billboard giới thiệu ban nhạc Bước Tường (thành lập năm 1995) là "nhóm nhạc dù có xuất phát từ những bước khởi đầu khiêm tốn" nhưng đây là một trong là một trong những "ban nhạc rock thành công đầu tiên tại Việt Nam".

Nhận định về âm nhạc của Bức Tường, Billboard cho biết "Những sáng tác của Bức Tường tuy giản dị nhưng giàu tính nhân văn, tạo nên một lượng khán giả hoàn toàn mới cho rock Việt".

Trang tin tức nổi tiếng này cũng đã điểm qua sự nghiệp của ban nhạc lừng danh với "sáu album phòng thu, thực hiện một loạt chương trình trực tiếp và lưu diễn trong nước và quốc tế. Bức Tường cũng là một trong số ít ban nhạc rock được Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến danh giá - với hai đề cử và một chiến thắng cho chương trình của năm".

Bên cạnh những bước đường vinh quang, tạp chí đình đám này cũng đề cập đến những lần "thấm đau" của ban nhạc, đặc biệt là sự ra đi của trưởng nhóm Trần Lập vào năm 2016 vì căn bệnh ung thư. Đây thực sự là một cú sốc, một khoảng trống khó lấp đầy khiến Bức Tường có nguy cơ tan rã.

Billboard tôn vinh Bức Tường với tư cách là nhóm nhạc rock hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên sau những nỗi đau lớn ấy, các thành viên đã nhanh chóng vượt qua và tiếp tục viết tiếp hành trình dang dở của mình đối với rock. Và Phạm Anh Khoa- một rocker tài năng là "mảnh ghép" mới được Bức Tường chọn để nối tiếp vị trí hát chính của Trần Lập.

Trả lời Billboard, trưởng nhóm Trần Tuấn Hùng cho biết "Chúng tôi không muốn ai thay thế vị trí thủ lĩnh của Trần Lập nhưng để tiếp tục, Bức Tường cần một giọng ca truyền tải những sáng tác mới. Phạm Anh Khoa từng biểu diễn cùng chúng tôi một thời gian dài. Giọng hát của cậu ấy phù hợp với âm nhạc và phong cách của ban nhạc trong giai đoạn mới. Chúng tôi đang cộng tác tốt nhờ nhiều lý do".

Với sự gia nhập của thành viên mới Phạm Anh Khoa, Album Vol 6 Con Đường Không Tên chính thức đánh dấu sự trở lại của các rocker gạo cội sau sáu năm. Album gồm 10 ca khúc mới do hai thành viên Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà viết lời.

Billboard nhận định về đứa con tinh thần mới của những ngôi sao nhạc rock kỳ cựu "Các bài hát mang tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. Giai điệu tươi sáng, lạc quan với nhịp điệu hấp dẫn vẫn là chủ đề chính của ban nhạc trong suốt album. Nhưng những âm thanh mới cũng được giới thiệu, phản ánh những thay đổi trong quá trình phát triển của ban nhạc".

Thành viên ban nhạc Bức Tường qua các thời kỳ.

Đầu năm 2020 ban nhạc tiếp tục phát hành ca khúc XXV, đây cũng là sản phẩm đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập và hoạt động của Bức Tường. Chia sẻ cách đối mặt để tiến về phía trước mà không có người lãnh đạo quá cố, đại diện cho ban nhạc, Trần Tuấn Hùng chia sẻ "Như chúng tôi đã từng có câu hát: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Đó cũng là tâm thế mà Bức Tường đang dùng để tiếp tục hành trình âm nhạc, tình yêu với rock Việt của mình.

Bài viết không chỉ khiến người hâm mộ của Bức Tường tự hào xen lẫn xúc động khi nhìn lại hành trình của huyền nhạc rock Việt Nam mà còn khiến những nghệ sĩ được nhắc đến không khỏi bồi hồi về chặng đường đã qua.

Nghệ sĩ Trần Nhất Hoàng - cựu thành viên của nhóm, tự hào khi Bức Tường xuất hiện trên Billboard. Anh chia sẻ: "Bao nhiêu ký ức, hình ảnh anh em bên nhau 26 năm qua lại xuất hiện như được nhìn qua ô cửa kính từ khoang tàu bay lượn. Cảm giác thật tuyệt vời!". Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng lại chia sẻ bài viết trên tạp chí âm nhạc danh tiếng quốc tế và bộc bạch: "Còn nhớ cách đây hơn 20 năm, anh em chúng tôi đã từng nghĩ tới những điều thật viễn vông như vậy".

Billboard thành lập năm 1894 và là một tạp chí, website nổi tiếng của Mỹ chuyên tạo ra những tin tức, video, ý kiến, đánh giá, sự kiện, bảng xếp hạng… liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc. Trước Bức Tường, nhiều nghệ sĩ Việt như: Binz, Touliver, Vũ Cát Tường… cũng từng được vinh danh trên tạp chí âm nhạc đình đám này.