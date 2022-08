Ban nhạc quốc tế The Moffatts gây bất ngờ khi cho ra đời MV tại Sa Pa

Mới đây, ban nhạc nổi tiếng một thời The Moffatts đã cho ra mắt MV cover ca khúc Stay with me (Sam Smith) với những hình ảnh tại Sa Pa - một trong những điểm du lịch tuyệt đẹp tại Việt Nam.

Trong MV, The Moffatts vẫn giữ đúng phong cách thường thấy khi xuất hiện với hình ảnh giản dị, mộc mạc bên cây đàn guitar. Tuy nhiên lần này, sự hùng vĩ, huyền ảo, thanh bình của Sa Pa tạo nên chất thơ tuyệt đẹp và góp phần khiến những câu hát của The Moffatts thêm bay bổng. Những ngôi nhà nằm giữa thung lũng, những mảnh ruộng bậc thang kỳ vĩ, những đám mây "uốn lượn" trên đỉnh núi tạo nên một không gian hoàn hảo cho giai điệu nhẹ nhàng của Stay with me.

Hai thành viên The Moffatts tận hưởng không gian tại Sa Pa. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về những trải nghiệm khi quay trở lại Việt Nam, The Moffatts cho biết: "Việt Nam là đất nước vô cùng xinh đẹp, chúng tôi đã từng đến Việt Nam biểu diễn và có những trải nghiệm rất tuyệt vời: Đồ ăn ngon, con người thân thiện. Nhưng với dự án này, chúng tôi muốn cảm nhận Việt Nam một cách chậm hơn, sâu hơn và nghiêm túc hơn. Không chỉ là một nghệ sĩ, chúng tôi sẽ trở thành một du khách muốn lan tỏa vẻ đẹp nơi đây".

The Moffatts là boyband hội tụ những người anh em ruột để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng những người yêu nhạc 8x - 9x đời đầu, góp tên trong danh sách "thời kỳ hoàng kim" của các nhóm nhạc nam thập niên 80 - 90. Nhóm từng làm "điêu đứng" nhiều khán giả một thời với những bản "hit" như: If life is so short, Miss you like crazy hay Girl of my dreams. Trong sự nghiệp của mình, The Moffatts đã thực hiện được 34 concert, phát hành 5 album và nhận về doanh số lớn với hơn 6 triệu bản thu.

Hiện tại, The Moffatts cũng được khán giả toàn thế giới biết đến với kênh YouTube có tên Music Travel Love sở hữu hơn 3,91 triệu lượt đăng ký cùng nhiều sản phẩm đạt triệu view như I want it that way (29.6 triệu view), I don't want to miss a thing (20.1 triệu view), Take me home, Country roads (24 triệu view)...

MV "Stay with me" của The Moffatts. (Nguồn: YouTube NV)

Chuỗi MV của The Moffatts tại Việt Nam là một hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi HAY Special với mong muốn tạo ra những tác phẩm kết hợp sản xuất với nghệ sĩ quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam ra thế giới. Ở mùa đầu tiên, 2 thành viên The Moffatts sẽ thực hiện 4 MV cover quay tại 4 điểm đến tuyệt đẹp tại Việt Nam.