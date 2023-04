Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM tiếp tục kéo dài thí điểm

Ban Quản lý ATTP TP.HCM kiểm tra chợ dầu mối Hóc Môn. Ảnh: B.D

Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm; phối hợp các bộ, ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.



Trước đó, trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM cho biết, việc thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đem đến nhiều kết quả tích cực. Do đó, thành phố đề xuất cơ chế đặc thù về mô hình cơ quan đầu mối quản lý an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2016. Thời gian hoạt động là 3 năm. Đến ngày 1/4/2020, Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 3 năm.

Nhiệm vụ của ban là kiểm tra về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn như quản lý quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển hàng hóa, đồng thời, tham gia vào quản lý quá trình cấp, đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận lĩnh vực an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân.

Sau hơn 6 năm thí điểm, hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho thấy có nhiều điểm tích cực. Trong đó việc tập trung vào một đầu mối đã không còn gây chồng chéo, các vụ ngộ độc thực phẩm giảm, tỷ lệ thực phẩm sạch tăng lên, việc lấy mẫu kiểm nghiệm giám sát chất lượng nhiều hơn và tỷ lệ mẫu đạt chất lượng tốt cũng tăng lên so với trước.