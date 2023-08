Người hâm mộ xôn xao, khi chuyện tình của cặp đôi được công khai. Tuy nhiên, hãy dừng lại một chút và khám phá sự nghiệp của Ahn Bo Hyun, bởi anh là một diễn viên thành công nhưng rất kín tiếng với truyền thông. Ahn sinh ra ở Busan, Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 5 năm 1988.



Bạn trai Jisoo (BLACKPINK): Bỏ nghiệp võ sĩ để làm diễn viên

Ahn Bo Hyun đã xác nhận rằng anh đang hẹn hò với Jisoo. Ảnh: IT.

Ahn Bo Hyun đã bước vào vào ngành giải trí như một người mẫu vào năm 2007. Tuy nhiên, niềm đam mê thực sự của anh nằm ở diễn xuất. Vào năm 2014, anh có cơ hội tỏa sáng khi ra mắt vai diễn trong bộ phim truyền hình "Golden Cross". Từ đó, anh liên tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, chấm dứt ngày tháng làm người mẫu.

Ahn Bo Hyun từng là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư. Ảnh: IT.

Ahn Bo Hyun lớn lên như một võ sĩ quyền anh trong giai đoạn còn đi học. Nam diễn viên tốt nghiệp trường trung học thể thao Busan, anh từng tham gia thi đấu quyền anh nghiệp dư và giành huy chương vàng.

Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên sinh năm 1988 cho rằng, sự kiên nhẫn và sức mạnh thể chất của mình đến từ quá trình luyện tập thể thao. Nhưng anh cũng thừa nhận quyền anh không phải là điều mà anh muốn gắn bó cả đời. Từ đó, anh tìm hiểu các khía cạnh khác của mình và chờ đợi cơ hội.

Chiều cao đã khiến cho Ahn Bo Hyun trở thành người mẫu không mấy khó khăn. Ảnh: IT.

Trong quá trình xem xét bản thân, anh nhận được nhiều lời khuyên hãy trở thành người mẫu. Mặc dù ban đầu anh coi đó là một việc làm bình thường, không mấy kỳ vọng, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một trải nghiệm thú vị mở ra cánh cửa mới cho anh. Trong thời gian làm người mẫu, anh đã xây dựng một tình bạn thân thiết với diễn viên đồng nghiệp Kim Woo Bin. Tình bạn của họ ngày càng thêm gắn bó khi cả hai cùng tham gia một trại huấn luyện người mẫu. Chia sẻ về sự thân thiết này, Ahn Bo Hyun kể lại, Kim Woo Bin thậm chí từng cho anh mượn quần áo để diễn trên sân khấu.

Ahn Bo Hyun ra mắt trên sàn diễn Seoul Collection khi còn là một sinh viên năm nhất. Lúc đó, anh chưa hề có chút kinh nghiệm hoặc trải qua khóa học nào. Điều này trở thành một sự kiện chưa từng có, thu hút sự kỳ vọng cao từ các giảng viên. Bạn bè của nam diễn viên thậm chí có chút ghen tỵ với tài năng thiên bẩm của anh. Tuy nhiên, sau 5 năm làm người mẫu, nhờ quá trình chơi thể thao từ bé, khiến cơ thể anh phát triển cao lớn và không còn phù hợp làm người mẫu. Ahn Bo Hyun quyết định chuyển sang nghiệp diễn xuất. Khi đó, các diễn viên xuất thân từ người mẫu nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả.

Nam diễn viên chuyển sang nghiệp điện ảnh vào năm 2014. Ảnh: Sina.

Sự nghiêm túc và tận tụy của Ahn Bo Hyun với nghiệp diễn xuất thể hiện thông qua việc anh tham gia trường đào tạo về diễn xuất. Anh thường tự quay lcác phần đoạn của mình bằng máy quay và xem lại để rèn luyện. Anh cũng hoàn thiện kỹ năng bằng cách học hỏi diễn xuất của các diễn viên khác và thêm những nét riêng của mình. Ahn Bo Hyun khao khát trở thành một diễn viên linh hoạt có thể biến hóa tài tình như một "con tắc kè hoa", để người xem trầm trồ trước sự đa dạng trong diễn xuất của anh.

Trong suốt sự nghiệp, Ahn Bo Hyun đã đảm nhận nhiều vai diễn trong cả phim truyền hình và điện ảnh. Một số tác phẩm nổi bật của anh bao gồm "Golden Cross", "Best Lover", "Descendants of the Sun", "All Kinds of Daughters-in-Law", "Hide and Seek" và "The Banker". Đáng chú ý, trong bộ phim "Hie" được phát hành vào năm 2016, anh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Jin Sang, một chàng trai trẻ có nhiều rắc rối.

Ahn Bo Hyun giành được nhiều thành công với nghiệp điện ảnh. Ảnh: tvN.

Vào tháng 1 năm 2020, Ahn Bo Hyun vào vai Jang Geun Won trong bộ phim truyền hình "Itaewon Class" của đài JTBC. Diễn xuất của anh trong bộ phim này được khen ngợi, khi anh thể hiện một nhân vật phức tạp với tính cách ác độc nhưng lại ẩn giấu sự yếu đuối bên trong. Thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống của bộ phim gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Ahn Bo Hyun cũng đã thể hiện tài năng của mình trên các chương trình giải trí như "Running Man". Anh khiến khán giả trầm trồ với khả năng ca hát và tinh thần thi đấu kiên cường.

Gần đây nhất, anh đã đóng vai Jeon Pil Do trong bộ phim truyền hình gốc Netflix "My Name". Một lần nữa, Ahn Bo Hyun lại thể hiện tài năng xuất sắc của mình trong vai diễn chính. Anh đã giành được Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình trực tuyến cho các vai diễn trong "Yumi's Cells" và "My Name" tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 8 diễn ra vào năm 2022.