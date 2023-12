Băng giá phủ trắng các đỉnh núi cao ở Mù Cang Chải

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trung tâm huyện Mù Cang Chải, nơi có độ cao thấp hơn so với đèo La Pán Tẩn, trong ngày 22/12, có thời điểm nhiệt độ tại khu vực này thấp khoảng 9 độ C. Cứ lên cao khoảng 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Với độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang, La Pán Tẩn thu hút rất đông du khách.