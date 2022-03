"Bảng thành tích" bất hảo của băng nhóm chuyên "săn vàng" trên tỉnh lộ

Băng nhóm cướp vàng trên tỉnh lộ

Ngày 21/3, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đang tích cực hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn liên huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước và Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Theo cơ quan chức năng, trong những tháng cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Bến Lức liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, Ban chỉ huy Công an huyện Bến Lức xác lập chuyên án cướp giật tài sản để điều tra, làm rõ.

Vào lúc 6h ngày 16/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức kết hợp công an các xã trên tuyến tỉnh lộ 830C tổ chức tuần tra, phòng chống tội phạm phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter hướng từ TP.HCM về tỉnh Long An có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức kiểm tra.

Bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra truy đuổi đến trước UBND xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) thì chặn bắt được 1 đối tượng cùng tang vật là 1 bình xịt hơi cay và 1 con dao bấm.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Trần Trung Giàu (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã cùng đồng bọn đang trên đường đi tìm tài sản để thực hiện hành vi cướp giật thì bị phát hiện bắt giữ. Qua điều tra, Giàu khai nhận cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn huyện Bến Lức.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

''Bảng thành tích'' bất hảo

Cụ thể, khoảng 8h ngày 6/9/2020, Giàu cùng 2 đối tượng khác từ TP.HCM đến huyện Bến Lức để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi các đối tượng đi trên tỉnh lộ 830C (đoạn thuộc ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) thì phát hiện một nam giới đang điều khiển xe mô tô trên cổ có đeo sợi dây chuyền trọng lượng 7 chỉ vàng 18k nên Giàu đã áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga cùng đồng bọn bỏ chạy về TP.HCM bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, khoảng 10h ngày 27/9/2020, Giàu điều khiển xe mô tô cùng đồng bọn đến huyện Bến Lức để tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi các đối tượng đến tỉnh lộ 830C (đoạn thuộc ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức) thì phát hiện một người phụ nữ, đang đứng trên cổ có đeo sợi dây chuyền với trọng lượng 4 chỉ vàng 18k. Giàu đã áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga cùng đồng bọn bỏ chạy về TP.HCM bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến khoảng 7h ngày 27/3/2021, Giàu điều khiển xe mô tô cùng đồng bọn đi từ TP.HCM đến huyện Bến Lức để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi các đối tượng đi trên tỉnh lộ 830C (đoạn thuộc ấp Tân Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) thì phát hiện một người dân đang điều khiển xe mô tô trên cổ có đeo sợi dây chuyền trọng lượng 21 chỉ vàng 18k nên các đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy về TP.HCM.

Chưa dừng ở đó, khoảng 7h ngày 21/11/2021, Giàu điều khiển xe cùng 3 đối tượng khác đến huyện Bến Lức trên tỉnh lộ 830C (đoạn thuộc ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, ngụ ấp Long Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đang ngồi sau xe mô tô do bạn chở, trên cổ có đeo sợi dây chuyền trọng lượng 10,6 chỉ vàng 18k nên các đối tượng đã áp sát cướp giật rồi tăng ga cùng đồng bọn bỏ chạy về TP.HCM.

Tiếp đó, ngày 5/12/2021, Giàu điều khiển xe mô tô cùng 1 đối tượng đến đoạn tỉnh lộ 830C (thuộc ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) thì phát hiện anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1974, ngụ khối phố 3, phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển xe mô tô trên cổ có đeo sợi dây chuyền trọng lượng 9 chỉ vàng 18k nên ra tay cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát.

Khoảng 7h ngày 19/12/2021, đối tượng Giàu điều khiển xe mô tô cùng đồng bọn đến tỉnh lộ 835B (đoạn thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) thì phát hiện anh Nguyễn Phú Phúc (SN 1976, ngụ ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đang điều khiển xe mô tô đi một mình, trên cổ có đeo sợi dây chuyền trọng lượng 12 chỉ vàng 18k. Giàu đã điều khiển xe sát anh Phúc dùng tay giật sợi dây chuyền rồi tăng ga cùng đồng bọn bỏ chạy về TP.HCM bán chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, đối tượng Giàu còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Cần Giuộc; 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cần Đước và 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 24/1/2022, Công an huyện Bến Lức đã bắt đối tượng Nguyễn Thành Lộc (SN 2000, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Đến ngày 17/2, cơ quan chức năng đã bắt thêm đối tượng Dương Văn Hưng (SN 2000, ngụ ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can trên về hành vi Cướp giật tài sản.