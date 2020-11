Báo điện tử Dân Việt: Niềm tin và kỳ vọng tuổi lên 10

Ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT: Báo điện tử hàng đầu về lĩnh vực "tam nông"



Việc thành lập báo Điện tử Dân Việt cách đây 10 năm cho thấy tầm nhìn, sự nhận diện cực sớm của Báo NTNN về xu hướng thông tin số. Và thực tế đã chứng minh, Dân Việt đã trở thành tờ báo điện tử hàng đầu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Trong chặng đường 36 năm phát triển, Báo NTNN đã góp một tiếng nói mạnh mẽ chuyển tải được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tôn chỉ mục đích, các phong trào của Hội Nông dân đến tất cả cộng đồng nông dân trên toàn quốc; truyền thông, lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần làm nên những kết quả thắng lợi của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó, báo Điện tử Dân Việt là một thành tố không thể thiếu.

Cách đây 10 năm, các bạn đã nghĩ đến việc phát triển báo điện tử. Tôi cho đây là sự nhận diện sớm và đi trước thời đại của Hội Nông dân Việt Nam và Báo NTNN. Dân Việt ra đời, một mặt đáp ứng được sự phát triển của một loại hình báo chí mới - báo điện tử phù hợp với xu hướng thời đại, vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu lan tỏa những chủ trương, chính sách, chuyển tài các mô hình sản xuất một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đến người dân ở tất cả các vùng miền.

Việc thành lập một tờ báo điện tử chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Dân Việt có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đất nước ta trải dài trên 15 vĩ độ, 2/3 diện tích là núi và cao nguyên, đồng bào ở xa, báo giấy có thể khó vươn tới được hoặc dễ bị gián đoạn nhưng với báo điện tử, cộng với hệ thống mạng viễn thông ngày càng phát triển thì việc truyền tải thông tin sẽ được thực hiện nhanh nhất, kịp thời nhất chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh và cú click chuột, từ đó biến thông tin thành nguồn lực để phát triển.

"Tam nông" là lĩnh vực khó viết, phải lăn lộn với đời sống, nhưng Báo NTNN/Điện tử Dân Việt vẫn không ngừng phát triển, tìm tòi những đề tài chất lượng, nét riêng để phục vụ bạn đọc. Qua đó cũng có cả những kinh nghiệm hay, tìm tòi riêng để chúng tôi tham khảo.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Giúp nông dân hiểu luật, xây dựng nông thôn bình yên

Báo Điện tử Dân Việt là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, diễn đàn của Nông dân Việt Nam, thể hiện tôn chỉ mục đích rất rõ nét trong việc thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tam nông (nông dân - nông nghiệp - nông thôn), đồng hành cùng hội viên Hội Nông dân Việt Nam các cấp nói riêng, nông dân cả nước nói chung trên con đường phát triển.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nông dân ngày càng được nâng cao hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh. Tính đến hết quý I/2020, cả nước đã có 7.216/8.902 xã (chiếm 81,06%) đạt Tiêu chí 19.2 về xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; hiện nay cả nước có trên 2.150 mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự, nhiều mô hình tổ chức quần chúng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, như: "Thôn tự quản chống lây lan tệ nạn ma túy", "Xóm đạo bình yên", "Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự giáp ranh", "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội"… Bộ Công an cũng chú trọng bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% công an xã, thị trấn với trên 29 nghìn cán bộ, chiến sĩ.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong Báo Dân Việt phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân nông thôn. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương: Đồng hành hiệu quả cùng ngành công thương

Với 10 năm hoạt động, có thể nói Báo Dân Việt đang ở độ tuổi sung sức của một tờ báo điện tử. Là tờ báo đóng vai trò như là một cánh tay nối dài của Báo NTNN với bề dày hoạt động gần 40 năm qua, Báo Dân Việt đã thực sự đóng vai trò quan trọng tạo nên sức bật và sức trẻ cho Báo NTNN, đồng thời cũng tạo được thương hiệu cho riêng mình ở lĩnh vực báo chí điện tử. Tôi đánh giá cao sự nhanh nhạy, kịp thời, truyền tải thông tin nhiều chiều của Báo Dân Việt đối với những đề kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là đối với những vấn đề gắn với nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Ngoài những thông tin cập nhật nhanh chóng, liên tục về các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong những năm qua Báo Dân Việt đã có nhiều bài phân tích, đánh giá, phản biện thẳng thắn, có giá trị đối với nhiều vấn đề kinh tế, thương mại của đất nước; tổ chức nhiều chương trình nhằm gắn kết các chuỗi giá trị, đẩy mạnh thương hiệu, giá trị nông sản Việt, nâng cao đời sống người nông dân. Đặc biệt, tôi đánh giá rất cao vai trò của Báo Dân Việt trong việc trực tiếp đứng ra tổ chức thành công các cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với nông dân, tạo nên diễn đàn rất ý nghĩa để người đứng đầu Chính phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến của người nông dân cả nước. Trong thời gian qua, Báo Dân Việt cũng luôn đồng hành cùng ngành Công Thương trong nhiều lĩnh vực quan trọng như tuyên truyền phổ biến về các Hiệp định thương mại tự do, tạo sự kết nối chặt chẽ hơn giữa sản xuất với thị trường, thông tin về chính sách và thị trường...

Trong đó, điển hình là Diễn đàn Nông dân Quốc gia với các chủ đề thiết thực như "Từ CPTPP tới EVFTA: Cùng nông dân đi chợ thế giới", Hội thảo "CPTPP: Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt" Báo Dân Việt đã trở thành một kênh thông tin hữu ích để kết nối doanh nghiệp, người nông dân với thị trường thế giới trong bối cảnh hội nhập của đất nước ta hiện nay.

Xin chúc Báo Dân Việt vững bước phát triển, luôn đồng hành cùng người nông dân Việt Nam trong chặng đường hội nhập và phát triển của đất nước trong thời gian tới!

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam:

Đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội

Báo Điện tử Dân Việt mặc dù mới chỉ 10 năm thành lập và phát triển nhưng đã trở thành tờ báo được nhiều bạn đọc tin tưởng thường xuyên theo dõi truy cập hàng ngày.

Báo Dân Việt đã truyền tải được những thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thực tế của đất nước, của địa phương, các lĩnh vực, về các mô hình tốt, cách làm hay, cũng như các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đó là sự đóng góp hết sức tích cực cho sự nghiệp báo chí nói chung.

Báo Dân Việt cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh thông tin đa dạng phong phú hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn đọc, để lượng truy cập ngày càng tăng lên nhiều hơn.

Muốn như vậy không còn cách nào khác ngoài việc nâng cao chất lượng thông tin, đẩy mạnh đa dạng nhiều loại hình báo chí, nâng tầm đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên…

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển tờ báo…, vấn đề chăm lo cho xã hội cũng là một trách nhiệm quan trọng. Đặc biệt đối với công tác an sinh xã hội, thời gian qua báo đã làm rất tốt, tôi mong muốn báo tiếp tục phát huy tinh thần đó để cùng chung tay với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, đặc biệt cùng MTTQ Việt Nam góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp để chăm lo cho bà con nhân dân, nhất là trong bối cảnh hậu Covid-19.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, mọi lĩnh vực đều khó khăn, đặc biệt là khu vực nông thôn vì sản xuất ra các nông sản nhưng vấn đề là tiêu thụ như thế nào… Tất cả những vấn đề đặt ra đó báo cần chung tay từ việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, thị trường, dẫn dắt, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm nhưng đồng thời hỗ trợ trực tiếp qua công tác an sinh xã hội.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Cầu nối giữa nông dân với chính sách tín dụng

Với sứ mệnh của mình, Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN đã và đang đại diện cho tiếng nói của gần 70 triệu dân trong cả nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội, hoạt động kinh doanh của nông dân khắp cả nước.

Trong những năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo như "Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp", "Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao", "Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn"... Qua đó, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời nắm bắt nhu cầu của nông dân và truyền tải thông tin tới nông dân, giúp nông dân hiểu hơn về chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, qua đó cũng hiểu hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để xây dựng chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp hơn với nông dân.

Cũng qua kênh Báo Điện tử Dân Việt/Báo NTNN, Ngân hàng Nhà nước cũng tuyên truyền những chính sách tín dụng, những thủ tục ngân hàng, giúp nông dân hiểu hơn, cập nhật thông tin hơn về những quy định, thủ tục vay vốn ngân hàng. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến từng hộ dân, để nông dân hiểu hơn những tiện ích của dịch vụ ngân hàng, tham gia sử dụng dịch vụ ngân hàng, góp phần giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế nói chung và khu vực nông thôn nói riêng theo chủ trương của Chính phủ. Từ đó, góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen ở khu vực nông thôn hiện nay và gây bức xúc trong xã hội.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Đi sâu hơn nữa vào đời sống nông dân, nông thôn

Dân Việt là báo điện tử có sức hút và có những đóng góp quan trọng, tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Điều đó đã thể hiện được nỗ lực, tinh thần năng động, sáng tạo của Ban biên tập cũng như đội ngũ những người làm báo Dân Việt.

Trong thời gian tới, tôi rất mong rằng, khi Báo Dân Việt bước vào giai đoạn phát triển mới sẽ bám sát hơn tôn chỉ mục đích của tờ báo, tăng cường nhiều hơn nữa lượng tin bài trực tiếp về vấn đề nông thôn; vấn đề đời sống của nông dân và những vấn đề của ngành nông nghiệp Việt Nam - tức là vấn đề tam nông.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến đời sống nông dân và xây dựng văn hóa, xã hội ở nông thôn cũng như những vấn đề xã hội nảy sinh trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và truyền thông kỹ thuật số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, chú trọng hơn nữa vấn đề bảo vệ môi trường; quan tâm hơn nữa đến những người nghèo, người yếu thế, để thể hiện đúng tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Cùng đó với đó, mong Dân Việt tăng cường hơn nữa những tin bài có tính định hướng để tờ báo ngày càng tăng lên độ tin cậy và sức thuyết phục trong lòng bạn đọc.