Báo NTNN/Dân Việt - Quỹ Thiện Tâm: Những dấu ấn đậm tình người trên đất Sơn La

Phòng học ấm tình người

Trong những năm qua, Báo NTNN/Dân Việt đã chắp cánh cho giấc mơ đến trường của nhiều học sinh vùng cao bằng nhiều hoạt động như: xây tặng các điểm trường, tặng đồ dùng học tập, vườn rau sạch... Gần đây nhất, Báo đã cùng với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức khánh thành điểm trường là mơ ước của nhiều học sinh tại Trường Tiểu học Chiềng Hoa (bản Áng Nghịu, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) vào cuối 12/2021.

Học sinh dân tộc Mông, Thái, La Ha học tập trong phòng học khang trang do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt xây tặng tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa (xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Ảnh: Tuệ Linh.

Được biết, chỉ sau 4 tháng thi công, điểm trường Áng Nghịu đã như được khoác tấm áo mới khang trang, sạch đẹp. Có mặt tại điểm này trong những ngày giá rét, hai phòng học do Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm xây tặng đã được sử dụng. Điểm trường này dường như là nơi "trú ẩn" an toàn, ấm áp cho các em khỏi những cơn gió lạnh buốt giá. Cũng vì vậy mà hành trình đi tìm con chữ của các em học sinh người dân tộc Thái, Mông, La Ha đỡ vất vả, ấm áp hơn. Các em có thể chuyên tâm vào học tập thay vì chỉ ngồi lạnh co ro trong cái lạnh "cắt da cắt thịt" như thời học tập nhờ tại địa điểm nhà văn hóa cũ kỹ đã xuống cấp.

Em Mùa Thị Chia – học sinh lớp 5B điểm trường Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa tâm sự: "Gia đình em khó khăn đến nỗi không có tiền mua sắm quần áo ấm mỗi khi đông về. Bố mẹ chủ yếu trồng nương ngô, sắn cũng chỉ đủ ăn.

2 phòng học tại điểm trường Áng Nghịu được xây dựng khang trang, diện tích 136m2 với tổng giá trị trên 600 triệu đồng. Ảnh: Tuệ Linh.

Khi đến trường, do thiếu phòng học, chúng em phải học nhờ tại nhà văn hóa bản Áng Nghịu được xây dựng từ lâu. Phòng học xuống cấp, nhất là khi mùa đông gió rét, lạnh buốt đến cóng tay trong khi chúng em mặc áo không đủ ấm khiến bạn nào bạn nấy cũng chỉ biết ngồi co rúm".

Cùng hoàn cảnh với Chia, nhiều học sinh nơi đây vỡ òa cảm xúc hạnh phúc khi hai phòng học khang trang được Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm quyên góp xây tặng. "Ngoài trời lạnh giá còn trong phòng học mới ấm áp hơn rất nhiều. Chúng em đã không phải chịu cảnh co ro, tay không cầm nổi cây bút để viết như mấy năm trước. Cũng vì vậy, bạn nào trong lớp cũng tích cực đến trường để được học tập trong không gian phòng học mới ấm áp", Mùa Thị Chia niềm nở cho hay.

Lễ khánh thành điểm trường mơ ước tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa (xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Ảnh: Tuệ Linh.

Chia sẻ về hai phòng học mới khang trang, thầy Trần Khánh Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa gửi lời cảm ơn đến Báo NTNN/Dân Việt, các mạnh thường quân cũng như Quỹ Thiện Tâm. "Việc quý Báo và nhà hảo tâm xây tặng hai phòng học cho điểm trường Áng Nghịu đã giúp thầy cô và các em học sinh nơi đây vơi bớt đi những khó khăn, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; nhất là trong những ngày trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Tôi rất xúc động khi giờ đây các thầy cô giáo cũng như các em học sinh không còn phải chịu cảnh gió lùa co ro khi ngồi trong lớp học. Tôi tin rằng cơ sở vật chất được cải thiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường".

Đồng hành cùng sự nghiệp "trồng người"

Trước đó, tháng 9/2020, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt Báo Điện tử Dân Việt (8/6/2010 – 8/6/2020), Báo và Quỹ Thiện Tâm cũng đã khánh thành hai phòng học tại điểm trường bản Hang Mon (Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Sau 2 năm, PV Dân Việt trở về thăm điểm trường và được cô giáo Lê Thị Toan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết: "Hiện tại, hai phòng học và công trình vệ sinh do Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm xây tặng vẫn được nhà trường sử dụng, gìn giữ".

Đến nay, 2 phòng học tại điểm trường Hang Mon (Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) được sử dụng và bảo quản tốt. Ảnh: Tuệ Linh.

Cô giáo Toan cũng cho biết thêm, đợt rét đậm, rét hại trong thời gian gần đây, nhất là khi nhiệt độ tại Phiêng Khoài xuống thấp có lúc xuống thấp 4 - 5 độ C, nhưng nhờ có hai phòng học này đã giúp giữ ấm cho các em học sinh mầm non tại điểm trường Hang Mon.

"Từ khi Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm khánh thành và bàn giao hai phòng học này cho nhà trường, chúng tôi đã tổ chức nấu ăn bán trú cho các em học sinh. Trước đó, các em học tập trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát của hợp tác xã để lại nên không đủ điều kiện để tổ chức nấu ăn bán trú.

Nhờ hai phòng học mới đã tạo động lực giúp cô và trò điểm trường Hang Mon nói riêng và Trường Mầm non Hoa Mai nói chung thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022.

Cô giáo Lê Thị Toan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết: 2 phòng học do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng đã giúp các cháu học sinh ấm áp về mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Ảnh: Tuệ Linh.

Chúng mong muốn Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục xây tặng nhiều điểm trường mới trên địa bàn tỉnh Sơn La để giúp các em học sinh nơi đây có thêm điều kiện học tập tốt hơn", Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai bày tỏ.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt cho biết: "Báo NTNN/Dân Việt là tờ báo uy tín luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi luôn sát cánh, đồng hành cùng với bà con, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, Báo đã cùng với các nhà hảo tâm cũng như Quỹ Thiện Tâm xây tặng hàng chục phòng học cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh thành khác. Chúng tôi cũng mong muốn góp phần giúp cho sự nghiệp "trồng người" tại địa phương gặt hái được nhiều thành công".