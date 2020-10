Bão số 9- Molave: Tìm kiếm 2 tàu mất liên lạc, kêu gọi 46 tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm

Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, vào lúc 6h ngày 28/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách Phú Yên 180 km; gió cấp 13, giật cấp 16.

Đến 6h sáng 28/10, toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng tỉnh Bình Định còn 46 tàu/368 LĐ đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm (giảm 46 tàu/300 LĐ so với 23h/27/10).

Ban chỉ đạo do PTT Trịnh Đình Dũng đứng đầu hội ý nhanh lúc sáng nay. Ảnh: Nhật Bắc

Để đảm bảo an toàn giao thông, các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thiên Huế - Bình Định cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27/10; các công sở, nhà máy, xí nghiệp cho người lao động nghỉ việc ngày 28/10, trừ các lực lượng thực thi nhiệm vụ PCTT.



Theo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, hiện các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định, riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ (dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định); Lưu vực sông Hương: Hương Điền: 53,83/58m (Qvề = 653m3/s, tăng 100m3/s so với lúc 23h/27/10); Bình Điền: 77,68/85m (Qvề = 756m3/s, tăng 600m3/s so với lúc 23h/27/10), Tả Trạch: 36,37/45m (Qvề = 829m3/s, tăng 400m3/s so với lúc 23h/27/10), các hồ tiếp tục xả để hạ thấp mực nước; hồ Kẻ Gỗ: 29,14/32,5m.

Thiệt hại ban đầu: ngoài 02 tàu bị chìm của Bình Định, hiện chưa có thông tin về thiệt hại khác.

Trước tình hình trên, các Bộ ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, cụ thể: Tìm kiếm cứu nạn 02 tàu mất liên lạc của Bình Định; kiên quyết kêu gọi 46 tàu của Bình Định ra khỏi khu vực nguy hiểm; Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để cứu hộ tàu khi có sự cố; Tổ chức quản lý thực hiện nghiêm lệnh cấm biển đã ban hành.

Đối với đất liền: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ trên đất liền để xử lý các tình huống; Rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét; Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,...) để chính quyền cơ sở và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó, nhất là đảm bảo an toàn về người khu vực neo đậu tàu thuyền và lồng bè; Tăng cường công tác truyền thông qua hệ thống tin nhắn để người dân chủ động ứng phó. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

Tập trung công tác khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường ngay sau khi bão tan; Chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du.