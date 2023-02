'Bão tuyết lớn nhất năm' khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy ở Mỹ

Nước Mỹ tiếp tục hứng chịu 1 cơn bão tuyết lớn. Ảnh: Getty

Theo dữ liệu từ FlightAware, hôm 22/2, một trận bão tuyết lớn đã nhấn chìm miền bắc nước Mỹ và buộc gần 1.200 chuyến bay bị hủy bỏ. Trong khi đó, các đường cao tốc bị đóng băng khiến các chuyên gia thời tiết cảnh báo người Mỹ cũng không nên lái xe.

Các sân bay ở Trung Tây bị ảnh hưởng nặng nhất, với 48% chuyến bay đến và đi từ Minneapolis-St. Paul bị đã hủy, 45% số chuyến tại Milwaukee và 20% số chuyến bay từ Detroit cũng không thể xuất phát. Tính đến chiều 22/2, tuyết tại Minneapolis được ghi nhận dày tới 12,7cm. Sáng 23/2, dự đoán tuyết sẽ dày tới 30,5cm.

Nhà khí tượng học Melissa Dye của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia cảnh báo hiện tượng thời tiết bất thường làm tuyết rơi nhiều, bà mô tả đây là 1 trong 5 cơn bão lớn nhất trong khu vực.

Tuyết rơi sẽ đi kèm với những cơn gió mạnh, chính vì vậy các chuyên gia thời tiết cảnh báo người dân không nên di chuyển trên đường. Nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Frank Pereira khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết.

Cảnh báo bão đã được ban hành từ phía bắc Iowa đến Michigan. Ngoài việc tuyết phủ kín các con đường, bão có thể quật ngã cây cối và làm đứt đường dây điện.

"Đây có thể sẽ là một trong những cơn bão lớn nhất của mùa đông", nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather Adam Douty dự đoán. Tuy nhiên, ông nói, miền nam nước Mỹ sẽ có trải nghiệm ngược lại, với nhiệt độ cao kỷ lục vào thời điểm này trong năm: 27 độ C ở Washington và trên 30 độ C từ New Orleans đến Florida.

Trung tâm California xung quanh San Francisco đã bị mất điện hàng loạt, khiến 135.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh gặp khó khăn. 6.400 ngôi nhà khác ở San Diego bị mất điện, trong khi các tiện ích khác bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ hơn. Dự kiến sẽ có tuyết rơi trên khắp tiểu bang vào cuối tuần này, ngay cả ở miền nam, nơi hiếm khi có tuyết rơi.