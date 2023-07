"Barbie" bị cấm chiếu vì hình ảnh "đường lưỡi bò"

Sáng 3/7, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh cho biết, cơ quan chức năng cấm chiếu tác phẩm này vì có cảnh "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).



Tác phẩm được đầu tư kinh phí 100 triệu USD, kể câu chuyện của nàng Barbie (Margot Robbie thủ vai). Ảnh: NSX

Quyết định do Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây. Trước đó, phim dự kiến ra mắt trong nước ngày 21/7. Trên website các hệ thống cụm rạp lớn trong phim như Galaxy, CGV, phim bị gỡ bỏ lịch chiếu.

Tác phẩm được đầu tư kinh phí 100 triệu USD, kể câu chuyện của nàng Barbie (Margot Robbie thủ vai), sống trong thế giới Barbieland thơ mộng. Một ngày, mọi thứ đảo lộn khi cô bị loại khỏi Barbieland. Cô lựa chọn lên đường đến thế giới của con người để tìm hạnh phúc mới, với sự đồng hành của Ken (Ryan Gosling).

Barbie do Greta Gerwig đạo diễn dựa trên kịch bản do cộng sự lâu năm Noah Baumbach viết. Ngoài Robbie và Gosling, phim quy tụ dàn tên tuổi nổi tiếng như: Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Ncuti Gatwa và America Ferrera. Ferrell - đóng giám đốc điều hành của Mattel, công ty đồ chơi sản xuất Barbie - từng cho biết phim lồng ghép thông điệp về vai trò phụ nữ trong xã hội.

Trước đó, Uncharted (tên tiếng Việt Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam bởi Hội đồng thẩm định và phân loại phim quốc gia. Phim có hình ảnh đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông bị cộng đồng quốc tế phản đối.

Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) cũng từng bị rút khỏi rạp sau 10 ngày công chiếu hồi tháng 12-2019 vì bị phát hiện có hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò".



Như vậy Barbie là bộ phim rạp thứ 3 bị cấm chiếu ở Việt Nam với cùng lý do có hìnhh ảnh "đường lưỡi bò".