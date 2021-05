Bắt 7 đối tượng nam nữ chuyên dàn cảnh tiếp cận, chuốc say người khá giả để lừa đảo

Chiều 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa điều tra làm rõ, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh nhằm tiếp cận những người có kinh tế khá giả rồi dụ dỗ ăn nhậu, đánh bạc để chiếm đoạt tài sản.

Đó là nhóm 7 đối tượng gồm: Trương Hữu Linh (SN 1984), Nguyễn Thị Trúc Linh, (SN 1979, Phạm Hiền (SN 1978), Nguyễn Thị Tuyết Sang (SN 1985), Võ Thành Can (SN 1977), Bùi Anh Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1977, tất cả cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế).

5 trong số 7 đối tượng lừa đảo bằng hình thức mới vừa bị công an bắt giữ, khởi tố.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là tìm những người có công việc ổn định, kinh tế khá giả, tìm cách lấy số điện thoại rồi chủ động liên lạc giả đặt hàng hoặc hợp đồng mua các sản phẩm có liên quan đến công việc làm ăn của nạn nhân nhằm tìm cách tiếp cận. Sau đó, các đối tượng cố tình dàn cảnh, mời nạn nhân đi ăn nhậu, chuốc say và đưa đến quán karaoke, nhà nghỉ đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc, các đối tượng ra hiệu cho nhau để đổi bài, xáo bài hoặc giấu bài để thắng cuộc. Nếu người bị hại không có tiền mặt hoặc thua hết số tiền mang theo, các đối tượng sẽ cho vay tiền sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền trong thời gian sớm nhất.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chia nhau tiêu xài. Tính từ tháng 2/2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã lừa đảo 4 nạn nhân với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng án.

Thượng tá Trần Hiệp – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Đây là thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cảnh báo đến mọi người dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, tránh tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Nếu chẳng may bị lừa đảo với hình thức tương tự, người dân cần đến trình báo với cơ quan công an để có các biện pháp điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật".