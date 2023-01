Công an huyện Hóc Môn đọc lệnh bắt bảy cán bộ của Trung tâm đăng kiểm 50-14D (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh: CACC

Chiều 11/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Tấn Lực (sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D), Bế Bình Dương (sinh năm 1984, ngụ quận 12, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D) cùng 5 người khác về tội "Nhận hối lộ".

Những người có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 50-14D, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: CACC

5 người còn lại gồm: Đặng Huỳnh Nhật Quang (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh, Chuyền trưởng Trung tâm đăng kiểm 50-14D), Hà Anh Tiến (sinh năm 1988), Trần Hoài Phạm Anh Ly (sinh năm 1983, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Vũ Trường Sơn (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Nối (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An), cùng là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-14D.

Theo Công an huyện Hóc Môn, 7 bị can bị khởi tố có liên quan đến sai phạm Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành mà Công an TP.HCM là đơn vị chủ công điều tra. Bộ GTVT quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục này trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 5/1, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963, Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976, Phó Trưởng Phòng phòng kiểm định xe cơ giới) và Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội "Nhận hối lộ". Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an TP.HCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn,...) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các Trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TP.HCM khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các Trung tâm đăng kiểm về các tội: Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác.