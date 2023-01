TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người phụ nữ bị trói, cưỡng hiếp tại nhà; khám xét trạm đăng kiểm ở Hà Nội

Người phụ nữ bị trói tay chân, cưỡng hiếp tại nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Vũ (38 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) về tội "Hiếp dâm".

Hiện trường của vụ án. Ảnh: Công an huyện Sa Thầy

Trước đó, vào tháng 12/2022, chị T. có đơn tố giác gửi cơ quan công an về việc bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay, chân và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn tại nhà ở của chị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sa Thầy đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và triệu tập Trần Ngọc Vũ lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Công an phong tỏa, khám xét trạm đăng kiểm ở Hà Nội

Trưa 10/1, theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu vực Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đường Lê Quang Đạo (P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng dựng hàng rào cứng, tạm thời phong tỏa, hạn chế người ra vào.

Theo người dân, lực lượng công an có mặt tại Trạm đăng kiểm xe cơ giới nêu trên từ khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Bên trong trạm đăng kiểm, rất nhiều công an đang khám xét, nhiều phương tiện đến làm việc đều phải quay đầu.

Đây là diễn biến trong bê bối tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa phương thời gian vừa qua. Riêng Công an TP.HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố hơn 50 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Công an thực hiện khám xét bên trong Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

CSGT dựng rào chắn, phong toả khu vực đang khám xét.

Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại Họp báo Chính phủ ngày 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an TP.HCM cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Thủ đoạn mà các trung tâm đã sử dụng là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Các trung tâm kiểm định có vi phạm cũng đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi bị bắt Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở Nhà Bè đã lộ ra việc không biết đọc, viết, khai học đến lớp 3 từ 50 năm trước.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi: Lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra… của các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý các hành vi tương tự.

Công an báo cáo chi tiết vụ ông Nguyễn Viết Dũng dùng gậy golf đánh người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, Công an quận có báo cáo về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên sân golf.

Nữ nhân viên phục vụ sân golf bị đánh nhập viện. Ảnh: MXH

Theo đó, qua điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định, khoảng 13h05 ngày 5/12/2022, ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam cùng 3 người khác đến sân golf BRG chơi golf.

Tại đây, sân golf cử 4 nhân viên trong đó có chị N.T.A.L (SN 1990, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) tham gia phục vụ nhóm khách.

Khi nhóm khách kết thúc tại hố số 13, hai caddie là chị L và chị H (người tính điểm cho ông Dũng) có tính số gậy đã đánh vào lỗ của ông Dũng.

Trong đó, chị L cho rằng chị H đã tính ít hơn 1 gậy cho ông Dũng nên xảy ra tranh cãi. Sau đó, các khách chơi đã thống nhất điểm số theo chị H tính, yêu cầu không cãi nhau vì ảnh hưởng đến việc đánh golf của khách.

Nhóm khách tiếp tục sang đánh ở hố số 14. Tuy nhiên, tại hố số 14, khi khách bắt đầu chơi thì chị L và chị H tiếp tục cãi nhau về việc tính sai số gậy vừa rồi.

Lúc này, ông Dũng đang đứng gần xe điện bên trong và chuẩn bị ra sân đến lượt đánh, nghe thấy chị L và chị H cãi nhau. Thấy chị L cho rằng mình được tính hơn 1 điểm nên ông Dũng bực tức.

Lúc đi ra sân đánh golf (trên tay cầm gậy driver) đến vị trí cách nhân viên đang đứng khoảng 2m, ông Dũng nói "mi nói vậy chẳng lẽ anh ăn gian thêm 1 gậy à" đồng thời cầm gậy golf vung đánh về phía chị L và chị H.

Cú đánh hướng từ trên xuống trúng vào vành ngoài nón lá chị L đang đội. Cây gậy trượt qua vai của chị L và đập xuống mặt đất bị gãy.

Sau khi xảy ra sự việc chị L được đưa đến bệnh viện khám, kiểm tra và xác định bị chấn thương nhẹ phần mềm tại bả vai phải, được bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi.

Ông Nguyễn Viết Dũng trong một cuộc họp. Ảnh: T.H

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được, xét thấy tính chất, mức độ hành vi của ông Dũng là ít nghiêm trọng. Qua giám định tỷ lệ thương tích của Trung tâm pháp y Đà Nẵng, xác định trường hợp này không có cơ sở để xếp tỷ lệ thương tích.

Chị L cũng có "đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự" và "đơn bãi nại toàn bộ sự việc về hình sự và dân sự". Do đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp "hành vi không cấu thành tội phạm".

Viện KSND cùng cấp cũng có công văn về việc thông báo quan điểm thống nhất không khởi tố vụ án hình sự.

Sau đó, Công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dũng số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Người phụ nữ cho vay lãi hơn 840%/năm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) phê chuẩn quyết định khởi tố và tạm giam đối với Bùi Thị Thanh (SN 1985, trú tại phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đối tượng Bùi Thị Thanh tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/3/2022, Bùi Thị Thanh cho vợ chồng ông T.L.N (ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) vay 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Hai bên thống nhất tổng số tiền lãi phát sinh, "chốt nợ" đến ngày 31/12/2022 là hơn 6 tỷ đồng. Việc cho vay này tương đương với lãi suất 2,336%/ngày và trên 840%/năm. Mức cho vay này vượt trên 42 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Trước đó, ngày 29/12/2022, khi Bùi Thị Thanh đang thực hiện hành vi nhận số tiền lãi 50 triệu đồng của vợ chồng ông Tôn Long Nguyên thì bị Công an huyện Tuy Đức phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi cho vay nặng lãi. Theo đó, Bùi Thị Thanh đã thu lợi bất chính với số tiền 1,178 tỷ đồng.

Công an huyện Tuy Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định pháp luật.

Lời khai của hung thủ dùng dao truy sát 3 người gia đình nhà vợ thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Vào khoảng 9h45’ ngày 9/1, tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng.

Đối tượng Hoàng Văn Phi. Nguồn: CAND



Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, đối tượng Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) nghi do mâu thuẫn gia đình nên đã cầm dao sang nhà bố vợ là ông H (SN 1958 ở xã Đức Hòa) để "nói chuyện".

Khi sang đến nơi, đối tượng vung dao chém ông H, con trai ông H và cháu bé (SN 2020) là cháu nội của ông H, khiến 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Phi bị công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Thông tin với phóng viên, đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục nên khoảng 9h45’ ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to chặt xương đến nhà bố vợ.

Khi đến nơi, thấy ông H đứng ở sân, Phi dùng dao chém vào đầu ông H và chém liên tiếp vào đầu cháu nội ông H đang đứng ở gần đó. Lúc này, ông H lao đến ngăn cản thì hung thủ quay lại chém ông H thêm 2 phát nữa, làm ông H ngồi sụp tại chỗ.

Anh Nguyễn Quốc D (SN 1989, con ông H), từ trong nhà chạy ra bị Phi dùng dao chém vào đầu. Anh D bỏ chạy vào phòng ngủ liền bị Phi đuổi theo chém vào sau gáy. Khi hai bên đang giằng co thì người dân đã xông vào giằng được dao của Phi. Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý nghiêm đối tượng gây án.