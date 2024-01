Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với Đào Xuân Hùng (SN 1985, trú tại khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Khôi.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại UBND phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà.

Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định Đào Xuân Hùng cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu, xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả thiệt hại số tiền 5,3 tỷ đồng cho Nhà nước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Một số cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà đang bị điều tra hành vi có dấu hiệu tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, ngày 29/9/2023, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Bá Thi (SN 1979) - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường và Nguyễn Thị Hồng Hải SN (1983) – nguyên cán bộ Địa chính – Xây dựng – Môi trường phường 5, thành phố Đông Hà về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Thi và Hải đã cố ý xác nhận sai nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của bà Trương Thị Hảo (SN 1962, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà), dẫn đến việc bà Hảo được UBND thành phố Đông Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền thuế sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,3 tỷ đồng.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Nguyễn Bá Thi 6 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Hải 5 năm tù. Ảnh: Ngọc Vũ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Thi 6 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hải 5 năm tù giam. Buộc bà Trương Thị Hảo nộp lại 5,3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của UBND thành phố Đông Hà.

Trong vụ án này, ông Đào Xuân Hùng và ông Đặng Trọng Tân, công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà là cán bộ trực tiếp xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của bà Hảo. Một số cán bộ khác thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà và Phòng TNMT thành phố Đông Hà cũng đang bị điều tra liên quan vụ án đất đai của Thi và Hải.