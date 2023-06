Hà Tĩnh: Khởi tố 7 cán bộ Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển tham ô hơn 10 tỷ đồng

Chiều 5/6, Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin với PV Dân Việt: Cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội "tham ô tài sản" xảy ra tại Văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai bi cơ quan điều tra bắt giữ. Ảnh: PV.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 4/2021, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1985) là Trưởng Văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với các Cán bộ tín dụng của Văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê gồm: Lê Thị Tuyết (SN 1981); Trần Thị Nguyệt (SN1975); Đinh Thị Phượng (SN 1984); Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986); Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987) và Đặng Thị Anh (SN 1971) cùng là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc bà Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ phát triển phụ nữ.

Bà Mai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Sau khi Mai ngõ ý các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Các đồng phạm là thuộc cấp của Nguyễn Thị Mai, giúp đối tượng tham ô hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: PV.

Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ ra. Nguyễn Thị Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn. Sau đó bà Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống.

Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai để ký tên vào bên cho vay, với bên vay; đối tượng ký giả tên người vay cho phù hợp. Bên cạnh đó, bà Mai đã thuê người đóng giả người vay vốn và người thừa kế làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn; đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ thì Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng.

Bà Mai làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: PV.

Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho Cán bộ tín dụng và ký vào Bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Nguyễn Thị Mai và 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Do kinh doanh thua lỗ nên không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Hành vi của Nguyễn Thị Mai và 6 cán bộ tín dụng đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Mai. Ảnh: PV.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 7 bị can về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự; sau khi có các quyết định phê chuẩn của Viện KSND tỉnh, Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can gồm: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng về tội "Tham ô tài sản"; và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án quy định của pháp luật.