Bắt đôi vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tỷ đồng

Ngày 11/8, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Quang Liêm (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (29 tuổi, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vợ chồng Liêm - Nhi bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: FBCC

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người về việc Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Đơn cử, ông N.T.P. (trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào năm 2021 cho đôi vợ chồng nói trên vay số tiền trên 6 tỷ đồng với mục đích để đáo hạn ngân hàng.

Đến hạn trả nợ, Liêm và Nhi không trả, có dấu hiệu trốn tránh nên ông P. đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Quảng Trị và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Quá trình khám xét nhà riêng của Liêm và Nhi trong sáng 11/8, cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan.

Nguồn tin riêng của PV Dân Việt cho biết, Liêm và Nhi vay của người này để trả cho người kia và lấy tiền ăn chơi. Đôi vợ chồng này lừa đảo này còn kinh doanh và tham gia mua bán bất động sản nhưng không hiệu quả. Khi sắp vỡ nợ, vợ chồng Liêm - Nhi vẫn thể hiện mình là người có tiền, xây nhà, mua sắm. Trên mạng xã hội, Liêm - Nhi luôn thể hiện cuộc sống bao người mơ ước.

Chiều 11/8, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám xét nơi ở của Nhi để thu thập thêm chứng cứ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.