Bắt Dương "đẹp trai"- đối tượng cầm đầu vụ tra tấn, chôn sống nam thanh niên người Hà Tĩnh

Sáng 30/3, trao đổi với Dân Việt, Trung tá Phạm Thành Long - Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, các điều tra viên đã bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn gọi là Dương "đẹp trai"), trú tại TP.Vinh, Nghệ An.



Đối tượng Nguyễn Trọng Dương hay còn gọi là Dương "đẹp trai".

"Sau khi lấy lời khai, cũng như sàng lọc các đối tượng, các điều tra viên xác định đối tượng Nguyễn Trọng Dương (còn gọi là Dương "đẹp trai") cầm đầu băng nhóm này và trốn khỏi địa bàn Nghệ An nên các mũi trinh sát của Công an TP.Vinh được chia ra làm nhiều hướng để truy tìm dấu vết.

Tối (29/3), đối tượng Dương đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

"Đến thời điểm này, chúng tôi đã bắt tất cả 14 đối tượng liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua", Trung tá Phạm Thành Long cho biết.

Cũng theo Trung tá Phạm Thành Long, Dương "đẹp trai" là đối tượng cầm đầu băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Đại học Vinh, từng gây nhức nhối trên địa bàn TP.Vinh và vùng phụ cận.

"Đối tượng Dương chuyên đứng sau chỉ đạo thực hiện rất nhiều phi vụ gây nhức nhối trên địa TP.Vinh. Hiện Dương cầm đầu băng nhóm với khoảng 50 đối tượng do cầm đầu hoạt động manh động trong nhiều năm qua. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội liên quan", Trung tá Phạm Thành Long cho biết thêm.

Trước đó báo điện tử Dân Việt đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị tra tấn, chôn sống như thời Trung cổ.

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh vào cuộc điều tra và ngày 28/3 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng. Đến sáng 30/3, Công an TP.Vinh bắt Nguyễn Trọng Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an TP.Vinh tiếp tục làm rõ, mở rộng điều tra.