Bắt giam cô gái lái ôtô tông xe đối thủ sau mâu thuẫn

Theo thượng tá Huỳnh Thanh Bình, khoảng 17h chiều 9/6, bị can Trần Thị Vân đã ra trình diện công an sau 3 ngày gây ra hành động dùng xe cá nhân tông vào xe đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Thiếu nữ lái ô tô tông xe đối thủ gây náo loạn cả tuyến phố. (Clip: Mạng xã hội)

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/6, tại ngã tư đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm nữ với nhau. Vào thời điểm này, nhiều cô gái xông vào đánh nhau hỗn loạn, sau đó một cô gái nhanh chóng lên xe ôtô rồi lái xe đâm mạnh vào xe ôtô phía trước. Vụ việc gây náo loạn cả tuyến phố.

Theo nội dung một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, sau khi 2 nhóm nữ lao vào đánh nhau, dù có nhiều người can ngăn nhưng một cô gái trẻ đã chạy ra điều khiển ôtô màu đỏ đâm mạnh vào chiếc xe trắng dừng ở lề đường. Chưa dừng lại, cô gái trẻ tiếp tục lùi xe và đâm thêm một lần nữa vào đuôi chiếc xe trắng.

Trần Thị Vân (SN 1994, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ôtô màu đỏ tông vào xe ô tô màu trắng. (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội)

"Trước mắt, chúng tôi khởi tố bị can Vân về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung. Một lần nữa tôi khẳng định, hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm", thượng tá Huỳnh Thanh Bình cho biết thêm.