Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án vận chuyển số lượng lớn ma túy

Lương Đức Nguyên (SN 1972) liều lĩnh mua 6 bánh heroin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đưa ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời khỏi địa bàn, đối tượng đã bị Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tổ chức đón lõng, bắt giữ.