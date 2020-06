Bắt giữ một số giang hồ vụ đánh người, đập phá quán nhậu ở TP.HCM

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đã bắt được một số nghi phạm gây ra vụ đánh người, đập phá quán ốc ở phường An Lạc A vào 2 hôm trước.

Nhóm người mặc đồng phục màu cam xông vào đánh người, đập phá quán nhậu. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng điều tra, bắt giữ nhóm người gây ra sự việc.

Nhà chức trách đã khoanh vùng, bắt giữ được một số người gây án và tiếp tục truy xét những người có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó vào tối 5/6, khoảng 200 người đi trên hàng chục xe máy đến quán ốc trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Tại đây, nhóm người này cầm hung khí đuổi đánh thực khách, đập phá bàn ghế.

Thấy nhóm giang hồ hung hăng, hàng chục người có mặt trong quán tháo chạy thoát thân. Một vị khách nam không chạy kịp đã bị nhóm người đánh gục.

Theo camera an ninh, nhóm người trên mặc đồng phục màu cam, cầm các loại hung khí như mã tấu, ba chĩa. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe máy rời đi.