TP.HCM: Khởi tố vụ án băng giang hồ “áo cam” đập phá quán ốc

Ngày 7/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm vào các tội: Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ băng giang hồ "áo cam" đập phá quán ốc vào tối 5/6 gây xôn xao dư luận.

Quang cảnh nhóm giang hồ mặc áo cam đập phá quán ốc ở TP.HCM tối 5/6 qua camera ghi lại.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự hàng chục đối tượng để lấy lời khai, truy xét các đối tượng còn lại.

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 5/6, khoảng 200 thanh niên đi xe máy (mặc áo khoác màu cam) mamg theo dao tự chế, chĩa 3 ngạnh đến quán nhậu Ốc Hương nằm địa chỉ số 86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quí (SN 1993) làm chủ.

Công an lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

Sau đó, nhóm xông vào trong đập phá bàn ghế, tủ kính của quán. Anh Lâm Thành Long (SN 1990, là khách) đang ngồi ăn uống bị nhóm "áo cam" đập chai bia vào đầu.

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá quán, nhóm thanh niên trên lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B.

Công an vào cuộc điều tra bắt giữ hàng chục đối tượng. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau.