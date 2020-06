Vì sao nhóm giang hồ đập phá quán ốc ở TP.HCM mặc áo cam?

Chiều nay (7/6), Công an TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Báo chí thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin điều tra ban đầu về nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản tại quận Bình Tân.

Một số đối tượng đập phá quán ốc bị bắt.

Theo thông tin từ công an thành phố, vào khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán nhậu Ốc Hương (địa chỉ số 86 - 88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (SN 1993, HKTT: tỉnh Đồng Tháp, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh) đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán.



Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (SN 1990, HKTT: phường 14, Quận 6, là khách ngồi nhậu với bạn).

Sau khi đánh anh Long và đập phá quán, số đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an thành phố khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng.

Hung khí các đối tượng sử dụng bị tịch thu.

Giám đốc Công an TP.HCM đã phân công đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập các đơn vị có liên quan để quán triệt chủ trương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được phân công phối hợp với Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan, xử lý kiên quyết hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp Viện Kiểm soát nhân dân TP củng cố chặt chẽ hồ sơ ban đầu ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm vào các tội Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015); tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015); tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 Bộ luật Hình sư năm 2015); tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại nhằm làm rõ về các hành vi cụ thể để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Công an TP.HCM cũng cho biết băng nhóm này mặc áo màu cam để nhận biết nhau trong quá trình hỗn chiến.

Công an thành phố cũng kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, vận động nhân dân nếu có phát hiện và có thông tin về các đối tượng thì trình báo lên cho cơ quan có thẩm quyền.