TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm; điều tra vụ 2 người tử vong bất thường

Nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm ở vịnh Lan Hạ

Chiều 9/4, UBND huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) thông tin nhanh về vụ việc nữ du khách người nước ngoài tố bị hiếp dâm trên tàu Era Hp4...

Cụ thể, vào 10h30 ngày 9/4, Công an huyện Cát Hải tiếp nhận tin báo của chị C.A. (sinh năm 2004, khách nước ngoài nghỉ đêm trên tàu Era Hp4... neo tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) trình báo về việc tối 8/4, chị bị P.V.H (sinh năm 1989, là nhân viên làm việc trên tàu Era Hp4...) hiếp dâm.

Nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Cát Hải đã mời chị C.A. và P.V.H cùng những người liên quan về trụ sở Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin cho biết, chị C.A tố cáo H lợi dụng lúc mang đồ ăn vào trong phòng riêng rồi hiếp dâm chị.

UBND huyện Cát Hải đã chỉ đạo Công an huyện Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ 2 người đàn ông tử vong bất thường ở Tuyên Quang

Ngày 9/4, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

Các nạn nhân gồm: ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).

Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường với nhiều vết thương trên cơ thể tử vong bất thường

Tối 4/4, ông Phan Văn C. mang theo một chai rượu thuốc tự ngâm từ các loại cây tới nhà bà Phàn Thị L. (SN 1973, trú cùng thôn) để ăn Tết Thanh minh. Trong bữa cơm, ông C. tự uống rượu của mình.

Sau đó, ông C. trở về nhà ngủ. Tới khoảng 7h sáng hôm sau, người thân bất ngờ phát hiện ông C. đã tử vong.

Cùng buổi sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. tới gia đình ông C. để phúng viếng theo phong tục địa phương. Tại đây, thấy nhà ông C. có chai rượu thuốc (loại mà ông C. uống trước đó) nên đã tự lấy dùng.

Sau đó, ông Ch. kêu đau đầu và lên giường của ông C. để nằm. Một lúc sau, mọi người phát hiện ông Phan Văn Ch. tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm làm rõ nguyên nhân.

Phát hiện thi thể nữ chủ quán karaoke trong nhà vệ sinh bỏ hoang

Ngày 9/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) xác nhận vụ việc phát hiện thi thể và cho biết, người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở rừng cao su chiều 8/4 là chủ một quán karaoke.

Nhà vệ sinh nơi người dân phát hiện thi thể nữ nạn nhân.

Theo đó, khoảng 16h ngày 8/4, người dân đi qua rừng cao su trên địa bàn ấp Đuôi Chuột (xã Tam Lập), phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Nhận tin báo, Công an xã Tam Lập có mặt phối hợp Công an huyện Phú Giáo bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Ghi nhận tại hiện trường, rừng cao su nơi phát hiện nạn nhân tử vong vắng người qua lại. Nhà vệ sinh và căn nhà nằm trong rừng cao su đã bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Qua công tác điều tra, xác minh, nạn nhân tử vong là bà H.T.T. (SN 1975, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo). Người này là chủ một quán karaoke trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Thượng tá Bồ Văn Cúc - Trưởng Công an huyện Phú Giáo cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong nghi do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Bắt nhóm đối tượng mang hung khí, la hét đòi "xử" người trong một công ty

Ngày 9/4, Công an phường An Bình, TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Trần Văn Loan (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa); Mai Thành Thịnh (25 tuổi, quê tỉnh An Giang); Nguyễn Thanh Tường Em (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tỏ (28 tuổi, cùng ngụ Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an bắt giữ các đối tượng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào khuya 8/4, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tuần tra trên địa bàn phường An Bình. Trong lúc tuần tra, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, cầm dao, mã tấu, la hét trước cổng Công ty A. (phường An Bình) và đòi đánh bảo vệ.

Thấy công an, các đối tượng định lên xe bỏ chạy, nhưng bị Tổ công tác 161 chặn và bắt giữ. 4 đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an phường An Bình để tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do trước đó trong lúc đang làm việc đã xảy ra mâu thuẫn với anh T. Sau đó, Tỏ về nhà rủ thêm các đối tượng trên mang dao, mã tấu quay lại công ty tìm anh T. để đánh. Tuy nhiên, khi các đối tượng này đến trước cổng công ty thì bị lực lượng bảo vệ chặn lại nên đòi đánh luôn bảo vệ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc.

Truy tìm đối tượng tông bé gái trọng thương rồi bỏ trốn

Chiều 8/4, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đang truy tìm đối tượng rời khỏi hiện trường sau va chạm giao thông khiến một bé gái bị trọng thương.

Clip ghi lại vụ tai nạn giao thông đối tượng tông bé gái trọng thương rồi bỏ trốn.

Trưa cùng ngày, đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo vàng, điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh. Người này đã tông vào một bé gái khoảng 10 tuổi đang điều khiển xe đạp. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa ra giữa đường.

Hình ảnh đối tượng đi xe máy vội rời hiện trường sau khi gây tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, đối tượng đi xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào chiều 6/4, trên địa bàn xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin. Người dân cho biết, vụ tai nạn đã khiến cho bé gái bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.