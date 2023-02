Chiều 21/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để xác minh điều tra vụ giết người, cướp tài sản vừa xảy ra tại xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom).

Hiện, công an cũng đang tạm giữ hình sự nghi can Vũ Văn Hải (35 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom) để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/2, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo từ người dân về việc anh N.T.L (43 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) bị đâm tử vong tại nhà của một người dân ở xã Đồi 61.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Hung khí gây án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua xác minh, công an xác định, tối 20/2, anh L cùng Vũ Văn Hải và anh Nguyễn Đăng T (38 tuổi, ngụ xã Đồi 61) rủ nhau đi nhậu. Sau đó, cả 3 người về nhà anh T để ngủ.

Trong lúc cả 3 đang ngủ thì khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Hải tỉnh dậy, lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh L khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, Hải lấy xe máy của anh L bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua xác minh, rà soát và truy xét, chỉ khoảng 3 tiếng sau khi vào cuộc, công an đã bắt giữ Hải và thu giữ chiếc xe tang vật cùng hung khí gây án.

Hiện công an đang xác minh, điều tra vụ việc.