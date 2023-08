Bắt nghi phạm bẫy chuột bằng điện làm chết người ở Long An

Chiều 31/8, Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, đã bàn giao nghi phạm Lê Thanh Hùng (56 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) về Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo công an, đối tượng Hùng đã sử dụng điện kéo ra cánh đồng lúa gài bẫy chuột dẫn đến chết một người đàn ông cùng ấp.

Nan nhân Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) vướng dây điện tử vong trên cánh đồng lúa. Ảnh; Thiên Long

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 27/8, con rể và con ruột của ông Bùi Hữu M. (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) rời khỏi nhà khá lâu chưa về nên cả hai cùng đi ra đồng tìm kiếm.

Người con rể qua khu vực cánh đồng lúa đang chín cách nhà vài trăm mét, thấy ông M. nằm bất động ở góc ruộng.

Nạn nhân Bùi Hữu M. (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) bị điện bẫy chuột giật tử vong. Ảnh: Thiên Long

Người con ruột đi gần đó nhìn thấy truy hô, sau đó cùng gia đình chuyển ông M. đi bệnh viện huyện Đức Huệ cấp cứu.

Do nhìn thấy đường dây điện dùng để bẫy chuột, biết ông M. vướng vào tử vong nên mọi người tìm cách cúp điện, sau đó báo công an huyện.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân vào bệnh viện khám nghiệm tử thi bước đầu xác định là do điện giật tử vong.