Bắt nghi phạm cướp tại tiệm vàng

Ngày 28/6, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hoàng Thanh Đức (17 tuổi, thường trú xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - theo ĐĐK.



Chiếc lắc vàng mà nghi phạm Trần Hoàng Thanh Đức (SN 2007) đã giật trong tiệm vàng. Nguồn: CAND



Thông tin từ CAND: Theo hồ sơ vụ việc, chiều 26/6, Đức điều khiển xe máy đến Cửa hàng kinh doanh vàng P.T.V II (khu 1B, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) hỏi mua chiếc lắc vàng. Chủ tiệm lấy ra chiếc lắc vàng nặng 4,8 chỉ (loại 18K) cho Đức xem.

Khi chủ tiệm vừa cầm chiếc lắc ra khỏi tủ trưng bày, Đức nhanh tay giật lấy rồi ra xe nổ máy tháo chạy. Chủ tiệm vàng đã đến công an trình báo.

Sau khi trích xuất camera xác định được nhân dạng, phương tiện mà đối tượng dùng để di chuyển, Công an huyện Cần Đước đã cử các tổ công tác lần theo dấu vết của Đức.

Đến chiều 27/6, một tổ công tác đã bắt được Đức khi Đức đang lẩn trốn tại quận 1, TP.HCM. Công an huyện Cần Đước thu hồi tang vật trao trả cho chủ tiệm vàng.

Tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước được thưởng nóng. Nguồn: CAND

Chiều 28/6, quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, ông Đào Hữu Tấn đã tặng giấy khen, tiền thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ cướp giật trong tiệm vàng.

Công an huyện Cần Đước khuyến cáo các chủ tiệm vàng, người dân cẩn thận giữ gìn tài sản, không nên lơ là, mất cảnh giác để biến thành “con mồi” cho các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp, nhất là thời điểm các trận bóng EURO đang diễn ra.