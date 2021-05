Bắt nghi phạm trộm xe đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Chiều 7/5, trung tá Trần Minh Nhựt - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho Dân Việt biết, đã bắt được nghi phạm trộm xe máy rồi đâm chết bác sĩ nha khoa gây rúng động vào tối 4/5 tại Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An.

Theo trung tá Nhựt, đồng bọn của tên này cũng đã bị bắt, trong đó có 1 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An, đối tượng còn lại ra đầu thú tại Công an TP.Dĩ An.

"Hiện chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai, đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng", trung tá Nhựt nói.

Nghi phạm trộm xe đâm chết bác sĩ nha khoa tại Bình Dương đã bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 4/5, trên đường D37 thuộc Khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) có một nam thanh niên đã lẻn vào nhà của anh Phạm Văn Tài (33 tuổi, quê Bình Phước, là bác sĩ nha khoa).

Lúc này, anh Tài đang chơi bida ở quán đối diện nhà, phát hiện sự việc nên đã chạy về nhà ngăn cản đối tượng lấy trộm xe máy của mình.

Trong lúc giằng chiếc xe máy từ tên trộm, anh Tài bị đối tượng đi cùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người để giải cứu cho đồng bọn.

Sau khi đâm chết nạn nhân, 2 đối tượng lên xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Hàng chục trinh sát được tung đi các hướng truy tìm hung thủ gây án.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, hung thủ gây án rất manh động nên công an Bình Dương dồn toàn lực để truy tìm kẻ gây án.

Ngoài ra, công an tỉnh Bình Dương còn treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin chính xác để bắt kẻ gây án.