Bất ngờ động cơ thật sự của giám đốc người Hàn Quốc sát hại bạn đồng hương

Tối 29/11, Công an TP.HCM cho hay, đã làm rõ nhiều tình tiết vụ án mạng giết người phân xác vào vali, túi nilong gây xôn xao dư luận 2 ngày nay.



Công an đang giữ hình sự với Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, về 1 số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol được cho là có hành vi Che giấu tội phạm.

Nghi phạm khai động cơ sát hại bạn đồng hương phân xác bỏ vào túi nilong, vali là do bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả giận.

Đến nay, Jeong In Cheol đã khai rõ ràng về quá trình dẫn tới hành vi phạm tội của mình và có nhiều thông tin hết sức ngạc nhiên. Đối tượng cho biết, động cơ sát hại bạn đồng hương rồi phân xác bỏ vào túi nilong, va li là vì bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả cơn giận chứ không phải như khai báo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, năm 2018, Jeong In Cheol khai thuê căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Him Lam để hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc và môi giới đa lĩnh vực. Công ty có một người khác đứng tên đại diện pháp luật nhưng Jeong In Cheol là người điều hành tất cả các hoạt động.

Trong quá trình ở đây, Jeong In Cheol có chơi với nhóm bạn đồng hương, trong đó khá thân với Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) nên nhiều lần cho Han mượn tiền với tổng số tiền lên đến cả tỷ đồng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam (đầu năm 2020) thì phía công ty của Jeong In Cheol bắt đầu gặp khó khăn. Jeong In Cheol đã đi mượn tiền của nhiều người để duy trì hoạt động công ty lên tới hàng tỷ đồng và hối thúc Han Tong Duk trả tiền.

Tuy nhiên, nhiều lần Jeong In Cheol đòi nợ bạn mình từ năn nỉ đến nặng lời, doạ nạt nhưng Han Tong Duk vẫn không trả. Thậm chí, Jeong In Cheol cho rằng, Han Tong Duk còn thách thức mình.

Cùng thời điểm này, các chủ nợ bắt đầu đòi tiền Jeong In Cheol nhưng giám đốc người Hàn Quốc này không có tiền trả. Áp lực vì chủ nợ đòi tiền trong khi bạn đồng hương mắc nợ lại không trả nên Jeong In Cheol tức giận muốn sát hại bạn mình cho hả cơn giận.

Ngày 25/11, Jeong In Cheol đi mua thuốc mê, cưa, kìm cộng lực, túi nilong, vali… về bỏ ở trụ sở công ty là nơi gây án sau này. Jeong In Cheol gọi cho bạn đồng hương tới công ty để nói chuyện giải quyết nợ nần vào tối 26/11.

Hiện trường vụ án.

Đúng giờ, Han Tong Duk đi xe ô tô hiệu KIA (xe này được nạn nhân thuê) tới điểm hẹn. Cả hai ngồi nói chuyện, ăn uống, sau đó Jeong In Cheol bỏ thuốc mê cực mạnh vào ly bia rồi mời người bạn đồng hương uống.

Sau khi uống xong, người bạn dần nằm gục xuống. Jeong In Cheol tới kiểm tra, dùng tay bóp mũi, miệng cho đến khi người bạn tắt thở, sau đó phân xác bỏ vào 3 túi nilong và vali ở ngay tầng 3.

Ban đầu, Jeong In Cheol không có tính toán chuyện cướp tài sản nhưng sau khi sát hại, y lúc soát người nạn nhân lấy 2 lượng vàng, tiền mặt khoảng 200 triệu đồng rồi lên xe ô tô của nạn nhân tẩu thoát.

Quá trình tẩu thoát, nghi phạm di chuyển ở nhiều nơi ở khu vực trung tâm, sau đó về ẩn náu tại căn hộ của 1 người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2). Chỉ chưa tới 1 ngày, nghi phạm đã bị trinh sát bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng cùng người bạn cho Jeong In Cheol tá túc.