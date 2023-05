Bắt người đàn ông vào chùa trốn truy nã

Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an phường Trung Hòa vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Dương Quyến (SN 1956, Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).



Đối tượng truy nã Dương Quyến.

Theo nhà chức trách, Công an phường Trung Hòa trước đó phát hiện 1 người đàn ông sinh sống tại chùa Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, Công an phường Trung Hoà xác định đây chính là đối tượng Dương Quyến - kẻ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên truy nã đặc biệt theo quyết định số 45, ngày 17/9/2012 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện hồ sơ đã được bàn giao lên Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội thụ lý.

Nắm bắt thông tin, Công an phường Trung Hòa đã báo cáo Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy lập kế hoạch truy bắt đối tượng.

Khi vào đến tỉnh Đồng Nai, Tổ công tác của Công an phường Trung Hoà phát hiện đối tượng Quyến di chuyển tới khu vực xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 25/4/2023, Tổ công tác của Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã bắt giữ được đối tượng Quyến.

Công an phường Trung Hòa sau đó đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội để xử lý theo quy định.