Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1983, ngụ TP.Tân Uyên) 14 năm tù về tội giết người.



HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hồ Thành Danh lần lượt 11 năm tù và 8 năm tù về tội danh trên.

Nhóm cát tặc lãnh án. Ảnh: Lê Na/ Báo Bình Dương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể đại úy Nguyễn Thanh Hải.

Theo hồ sơ, rạng sáng 10/8/2020, tổ tuần tra Công an xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên do đại úy Lê Thanh Hải – Phó Trưởng Công an xã làm tổ trưởng tuần tra tại khu vực sông Đồng Nai.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Tuấn cùng đồng bọn đang tổ chức hút cát nên áp sát kiểm tra. Thấy công an, các đối tượng cho chìm ghe. Khi ghe hút cát chìm xuống sông đã tạo nên vùng nước xoáy mạnh gây chìm xuồng máy của Tổ tuần tra.

Vụ việc khiến đại úy Lê Thanh Hải bị đuối nước, hy sinh. Thi thể nạn nhân được cảnh sát tìm thấy sau đó.