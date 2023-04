Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm dưới vỏ bọc công nhân

Truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý

Theo đó, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long; Công an phường Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang ẩn mình là một công nhân xây dựng.



Đối tượng bị bắt là Cầm Văn Bun (SN 1986), trú tại bản Huổi, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Bun là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, theo quyết định truy nã số 05 ngày 5/4/2023 của Công an tỉnh Sơn La.

Đối tượng Cầm Văn Bun tại cơ quan công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Qua công tác xác minh, truy tìm, lực lượng Công an Sơn La đã nhanh chóng phát hiện khi y đang lẩn trốn trong công trình xây dựng khu đô thị, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình bắt giữ, Bun đã bỏ chạy và nhảy xuống hồ sâu 2m, lẩn trốn trong đám bèo, lau sậy.

Được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an sở tại, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an Sơn La đã huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện kỹ thuật và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt gọn đối tượng sau 2 tiếng lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.