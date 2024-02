Bắt nhanh đối tượng dùng dao đâm người rồi bỏ trốn vào TP.HCM

Trước đó, khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 21/2, Công an TP. Tam Kỳ tiếp nhận tin báo của anh L.C.H (SN 1998, trú Phường An Phú, TP. Tam Kỳ) bị đối tượng không rõ lai lịch điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ chặn xe máy của anh H và dùng dao nhọn đâm trọng thương. Anh H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng manh động, côn đồ, lãnh đạo Công an TP. Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án "Giết người" và xác lập chuyên án truy xét nhằm tập trung tối đa lực lượng để khám phá nhanh, làm rõ đối tượng.

Đối tượng Đoàn Văn Nhớ. Ảnh: CAQN

Kết quả điều tra xác định Đoàn Văn Nhớ là đối tượng gây án, sau đó lẩn trốn vào TP. HCM. Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Tam Kỳ đã phối hợp với với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành truy xét.

Đến 14 giờ 00 phút, ngày 29/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng Nhớ đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Lực lượng truy xét đã nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ đối tượng Nhớ di lý về TP. Tam Kỳ, đồng thời triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Hướng (SN 2005, trú xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, là bạn gái của Nhớ) để làm rõ về hành vi "Che dấu tội phạm".

Hiện Công an TP. Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.