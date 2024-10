Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 "nữ quái" về hành vi trộm dây cáp điện tại các công trình đang thi công, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.



Bốn đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Trước đó, tại một số công trình đang thi công ở TP Vinh và huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện, ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng thường lựa chọn địa điểm vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi phạm tội.

Qúa trình điều tra, ngày 1/10, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thị Liễu (SN 1979, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh); Nguyễn Thị An (SN 1971), Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Cậy (SN 1980), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nguyễn Văn Cậy tại Cơ quan Công an. Ảnh: CANA

Công an thu giữ 2 kìm cắt dây cáp điện và nhiều đoạn điện lõi đồng đã được các đối tượng cắt ngắn để dễ dàng vận chuyển, tiêu thụ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, từ ngày 10 đến 26/9, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các công trình thi công đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và đường 72m đoạn qua xã Nghi Đức (thành phố Vinh), xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc). Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng đã đưa số dây cáp điện trộm được bán cho Nguyễn Văn Cậy để lấy tiền tiêu xài.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CANA

Hiện, chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng.