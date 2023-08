Chiều 4/8, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt nóng 2 con nghiện đua tốc độ, ném pháo nổ vào người dân, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân.

Đối tượng Phạm Văn Hường. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 23h ngày 3/8, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang do thượng tá Trương Sa My - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang chỉ huy, thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm trên địa bàn TP.Phú Quốc.



Khi đến khu vực ấp Suối Đá (xã Dương Tơ), Tổ công tác 108 nhận được tin báo của người dân có 2 thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, phóng bạt mạng trên các tuyến đường, ném pháo nổ vào người đi đường rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Quốc Tây. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, thượng tá Trương Sa My chỉ đạo các thành viên Tổ công tác chia thành nhiều mũi triển khai vây bắt đối tượng. Chưa đầy 3 phút sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác 108 đã truy bắt, khống chế thành công 2 đối tượng cùng tang vật thu giữ 2 viên pháo nổ trên người các đối tượng.

2 đối tượng Nguyễn Quốc Tây (SN 1989) và Phạm Văn Hường (SN 1995, cùng trú xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) khai nhận, việc ném pháo nổ vào người dân là để thỏa mãn thú vui về đêm của mình.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Kết quả test nhanh 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tổ công tác 108 lập biên bản bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Dương Tơ tiếp tục điều tra, xử lý.