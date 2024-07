Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu kiểm tra đánh giá nguyên nhân lũ quét, sạt lở đất tại Mường Pồn

Để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại, đồng thời chủ động ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký Công điện 3324/CĐ-UBND, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Điện Biên trực tiếp chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 2: Rà soát, xác định các trường hợp còn mất tích để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Tổ chức cứu chữa người bị thương, hỗ trợ các gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người tử vong do lũ quét. Kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình có nguy cơ thiếu đói; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà.

Ông Lò Văn TIến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Pồn. Ảnh Vinh Duy.

Huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Có phương án chủ động sơ tán, di dời ngay, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân lũ, lũ quét, sạt lở đất tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa tin, vào đêm 24 rạng sáng 25/7, lũ quét bất ngờ đổ về Mường Pồn làm 2 người tử vong, 5 người mất tích, 2 người bị thương; hơn trăm ngôi nhà của người dân bị đổ sập, lũ cuốn và hư hỏng. Lũ quét tràn về trong đêm khiến người dân không kịp ứng phó.

Để hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, suốt hai ngày qua (25 và 26/7), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng; Bộ đội Biên phòng, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng cán bộ các sở, ngành, huyện Điện Biên đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, lật từng viên đá, bới từng vũng bùn với hy vọng tìm được người mất tích càng sớm càng tốt. Việc tìm kiếm, cứu nạn hết sức khó khăn do số lượng bùn đất rất lớn và thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa đan xen tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ lụt bất thường.

Sở Giao thông Vận tải Điện Biên chỉ đạo các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện để sớm thông tuyến Quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Pồn. Ảnh Vinh Duy.

Kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ tại Mường Pồn vào chiều ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Lò Văn Tiến đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Điện Biên tập trung thực hiện các việc: Huy động lực lượng ưu tiên công tác tìm kiếm người mất tích; rà soát và vận động tất cả hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ thiên tai di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; vận động, không để các hộ dân ở các bản Mường Pồn 1, bản Lĩnh, Huổi Ké vừa bị ảnh hưởng lũ quét về nơi ở cũ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thực phẩm, nước uống phục vụ công tác khắc phục và tìm kiếm cứu nạn.

Với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Lò Văn Tiến yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm người mất tích và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 12h trưa nay (27/7) đã tìm thấy nạn nhân Giàng Thị D. (trú tại bản Lĩnh). Việc khắc phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 (đoạn từ Km172 - Km174) qua xã Mường Pồn được Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện hết sức khẩn trương ,huy động tối đa máy móc, nhân lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.