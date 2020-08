Bắt quả tang sản xuất găng tay y tế giả số lượng "khủng"

Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh (SN 1970, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế Trường Thọ, trụ sở tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Văn Mịch (SN 1973) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Trước đó, vào ngày 10/8, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng trên đường Tân Thới Nhất 8, quận 12, do Nguyễn Văn Mịch quản lý.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Mịch đang tổ chức cho 32 nhân công tiến hành sản xuất găng tay y tế giả nhiều nhãn hiệu khác nhau. Số nhân công này lấy găng tay kém chất lượng chứa trong bao tải đưa vào thiết bị thổi không khí để kiểm tra xem có bị hỏng hoặc rách không, sau đó tiếp tục kiểm tra bằng mắt thường để loại bỏ các găng tay bị dơ, ố vàng.

Những găng tay đạt “chuẩn”sẽ được đóng hộp, đóng thùng, dán tem để làm giả mặt hàng găng tay y tế của nhiều nhãn hiệu khác nhau và tiêu thụ.

Bị can Ngô Minh Danh.

Tại kho hàng trên, tổ công tác phát hiện một lượng lớn găng tay kém chất lượng, không rõ nguồn gốc khoảng 50 tấn chưa phân loại, và khoảng 3,7 tấn đã phân loại. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện 400 thùng găng tay y tế thành phẩm mang nhãn hiệu V. khá nổi tiếng (tương đương 320.000 đôi găng tay) và nhiều thùng hàng thành phẩm là găng tay y tế mang các nhãn hiệu khác, cùng một lượng lớn khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Mịch không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng thu giữ.

Bước đầu Mịch khai nhận: Mịch chỉ là người làm thuê cho Nguyễn Hồng Phong và Ngô Minh Danh - Giám đốc Công ty Trường Thọ. Ngoài quản lý kho tại địa chỉ trên, Mịch còn được giao quản lý kho hàng ở đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh quận Tân Phú, và có nhiệm vụ tuyển dụng nhân công là lao động phổ thông vào làm việc tại kho, để phân loại găng tay.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp một số căn nhà khác ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 7, quận Tân Phú (TP.HCM); huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) được sử dụng để sản xuất, cất giữ hàng giả là găng tay y tế, cơ quan công an phát hiện 3.150 thùng (tương đương 3.150.000 đôi găng tay) nhãn hiệu V. và một lượng lớn găng tay y tế mang các nhãn hiệu khác, nghi là hàng giả; 35 bao chứa găng tay y tế không nhãn mác; 2.000 kg vỏ thùng găng tay y tế...

Cơ quan điều tra xác định, Ngô Minh Danh, Nguyễn Văn Mịch có hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả từ găng tay kém chất lượng với số lượng đặc biệt lớn, thu mua trôi nổi trên thị trường. Riêng trị giá hàng giả của nhãn hiệu V. ước tính tương đương hàng thật là 4,5 tỷ đồng. Trong vụ án này, Ngô Minh Danh là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức điều hành mọi hoạt động.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.