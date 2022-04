Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron "tấn công" vào mối quan hệ giữa bà Le Pen và Nga

Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron và ứng viên cực hữu Marine Le Pen trong cuộc tranh luận trên truyền hình ở La Plaine-Saint-Denis, ngoại ô Paris, Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Ảnh: AP

Trong cuộc tranh luận diễn ra vào lúc 21h ngày 20/4 theo giờ địa phương (tức 2h sáng 21/4, giờ Việt Nam), ông Macron đã tung ra "đòn tấn công" của mình.

Ông cho rằng khoản vay mà đảng của bà Le Pen nhận được vào năm 2014 từ ngân hàng Nga-Séc (FCRB) khiến bà không thích hợp để đàm phán với Moscow.

Ngoài ra, ông cũng cho biết kế hoạch bà Le Pen trong việc cấm phụ nữ Hồi giáo ở Pháp đội khăn trùm đầu nơi công cộng sẽ gây ra "nội chiến" ở quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất Tây Âu.

Ở chiều hướng ngược lại, bà Le Pen kêu gọi sự ủng hộ từ các cử tri đang phải vật lộn với giá cả tăng cao trong bối cảnh chiến dịch của Nga ở Ukraine diễn biến phức tạp. Bà cho biết việc giảm chi phí sinh hoạt sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu bà được bầu làm tổng thống. Bên cạnh đó, bà cũng tự nhận mình là người đại diện cho những cử tri không thể kiếm sống qua ngày.

Bà Le Pen nói rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron đã khiến đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Bà liên tục đề cập đến phong trào biểu tình "Áo Vest Vàng" đã làm rung chuyển chính phủ của ông Macron thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Bà nhấn mạnh: "Nước Pháp cần được gắn kết lại với nhau".

Cuộc tranh luận căng thẳng đã khắc họa rõ nét hơn những khác biệt về quan điểm chính trị và tính cách giữa hai ứng cử viên.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Macron, một người theo khuynh hướng thân châu Âu, đang ở vị trí dẫn đầu. Nhưng kết quả dự kiến sẽ sít sao hơn 5 năm trước trong bối cảnh cả hai ứng cử viên đang tranh giành phiếu bầu giữa các đại cử tri không ủng hộ họ trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử hôm 10/4.

"Tôi không giống như anh", bà Le Pen nói khi cả hai tranh luận về nhu cầu năng lượng của Pháp.

Ông Macron đáp trả: "Bà không giống tôi. Đương nhiên rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở".

Nhà lãnh đạo Pháp đặc biệt gay gắt khi chỉ trích khoản vay 9,8 triệu USD mà đảng của Le Pen nhận được vào năm 2014 từ FCRB. Ông Macron lập luận rằng vì khoản nợ này, bà Le Pen sẽ cực kỳ bị ảnh hưởng nếu phải tiến hành bất kỳ đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong trường hợp bà giành chiến thắng hôm 24/4.

Ông Macron nói: "Bà Le Pen không thể bảo vệ lợi ích của Pháp bởi vì lợi ích của bà ấy có liên quan mật thiết đến Nga".

Ông nhấn mạnh: "Bà Le Pen phụ thuộc vào sức mạnh của Nga và phụ thuộc vào Tổng thống Putin".

Le Pen nổi đóa trước những lập luận của ông Macron. Bà tự mô tả mình là người "hoàn toàn tự do" và cho rằng ông Macron "biết rõ những gì ông ấy nói là sai".

Bà Le Pen cho biết đảng của bà đang trả khoản vay và gọi tổng thống Macron là "không trung thực" vì đã nêu vấn đề. Le Pen nhắc lại những gì bà từng nói trước đây: Rằng đảng của bà phải tìm đến FCRB sau khi các ngân hàng Pháp và châu Âu từ chối cho vay tiền. Khoản vay đã gắn bó với đảng cực hữu của bà trong nhiều năm, cùng với đó là mối quan hệ của bà với Tổng thống Putin.

Bà Le Pen đang xếp sau ông Macron trong các cuộc thăm dò, chính vì thế mục tiêu của bà là phải "giáng một đòn thật mạnh" trong cuộc tranh luận, nhưng bà đã có một khởi đầu không tốt. Được chọn nói trước, tuy nhiên bà lại không tận dụng được lợi thế của mình.

Khi cuộc nói chuyện bắt đầu, ông Macron nhanh chóng đưa bà Le Pen vào thế phòng thủ. Tổng thống đương nhiệm nhắm vào kết quả bỏ phiếu của bà Le Pen với tư cách là một nhà lập pháp và tra vấn bà về việc nắm bắt các số liệu kinh tế.

Bà Le Pen tỏ ra thoải mái nhất khi nói về các chủ đề từ lâu đã trở thành trọng tâm trong quan điểm chính trị của bà, cũng như lời kêu gọi của bà đối với các cử tri cực hữu: Chống lại tình trạng "vô chính phủ, nhập cư ồ ạt và tội phạm".

Mặc dù là một nhà hùng biện mạnh mẽ, bà Le Pen đôi khi gặp khó khăn về ngôn từ và sự trôi chảy. Ngoài ra trong chiến dịch này, bà đã tìm cách làm dịu hình ảnh của mình và loại bỏ cái mác cực đoan mà các nhà phê bình gán cho Le Pen và đảng của bà từ lâu.

Ngược lại, ông Macron tỏ ra đặc biệt tự tin về bản thân, đôi khi có vẻ kiêu ngạo - một đặc điểm mà những người chỉ trích ông đã nhấn mạnh. Ông ngồi khoanh tay khi lắng nghe Le Pen phát biểu.

Macron đã vượt lên dẫn trước từ vòng đầu tiên ngày 10/4. Nhưng Le Pen, người đã có được nhiều lá phiếu trong năm nay bằng cách khai thác cơn giận dữ của công chúng do lạm phát, đã thu hẹp đáng kể khoảng cách so với năm 2017, khi bà thua với 34% phiếu bầu so với 66% của Macron.

Cả hai ứng cử viên vẫn cần mở rộng sự ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 24/4. Nhiều người Pháp, đặc biệt là cánh tả, nói rằng họ vẫn không biết liệu họ có đi bỏ phiếu hay không.