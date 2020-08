Bê bối ngoại tình của “Nàng thơ phim đồng tính 18+” và đạo diễn hơn 22 tuổi chấn động showbiz Hàn bị đào bới lại

Ngoại tình và ly hôn đều là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc đã đào bới lại vụ ngoại tình gây chấn động châu Á của đạo diễn Hong Sang Soo và "Nàng thơ phim đồng tính 18+" Kim Min Hee vài năm trước.

Hong Sang Soo (sinh năm 1960) là một đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc. Các sản phẩm của ông đều nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và dư luận. Hong Sang Hoo từng tạo được tiếng vang tại các liên hoan phim quốc tế, thậm chí giành giải thưởng ở Liên hoan phim Cannes.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee.

Trong khi đó, Kim Min Hee (sinh năm 1982) nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận Hàn Quốc sau bộ phim đình đám "The Handmaiden". Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và nhanh chóng trở thành ngôi sao có tiếng sau một thời gian ngắn.

Năm 2015, Hong Sang Soo và Kim Min Hee lần đầu gặp nhau. Khi đó, "Nàng thơ phim đồng tình 18+" đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "Right now" và "Wrong then" của nam đạo diễn danh tiếng. Thời gian sau đó, nữ diễn viên luôn được Hong Sang Soo ưu ái và cho tham gia vào các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Poster "The Handmaiden - Cô hầu gái'.

Mặc dù cách nhau đến 22 tuổi, ngoại hình giống như bố con, nhưng Hong Sang Soo và Kim Min Hee vẫn nảy sinh tình cảm sau vài lần gặp gỡ, hợp tác chung. Sau một thời gian vướng tin đồn yêu đương bí mật, cặp đôi này chính thức công khai mối quan hệ trong buổi họp báo ra mắt "On the beach at night alone".

Mối tình Hong Sang Soo - Kim Min Hee và hành động công khai tình yêu dù đã có gia đình của nam đạo diễn khiến truyền thông và dư luận Hàn Quốc sốc. Từ đó, bê bối tình ái này khiến cả hai mất đi tình cảm của công chúng, nhận về không ít chỉ trích. Bất chấp dư luận "gạch đá", Hong Sang Soo – Kim Min Hee vẫn tự tin công khai tình cảm.

"Tiểu tam" Kim Min Hee còn khiến Hong Sang Soo quyết định ly hôn người vợ đã yêu thương, gắn bó hơn 30 năm, lạnh lùng từ bỏ con cái. Tuy từng lên tiếng giải thích rằng bắt đầu yêu đương Kim Min Hee sau khi đã dứt tình với vợ cũ, nhưng Hong Sang Soo vẫn bị dư luận quay lưng. Hậu ly hôn, vị đạo diễn lớn tuổi này chìm đắm trong mối tình ngọt ngào với cô diễn viên đáng tuổi con mình. Cả hai tiếp tục bị công chúng mắng chửi, coi thường.

Mối tình Hong Sang Soo - Kim Min Hee và hành động công khai tình yêu dù đã có gia đình của nam đạo diễn khiến truyền thông và dư luận Hàn Quốc sốc.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ vì "tiểu tam", Hong Sang Soo cắt đứt liên lạc với gia đình, vợ cũ của anh phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện rõ ràng. Nhưng bà lại nhận về thái độ thách thức, coi thường với lời lẽ mỉa mai của "Nàng thơ phim đồng tính 18+": "Đáng lẽ ra bà phải chăm chồng mình tốt hơn mới phải chứ".

Không những thế, Hong Sang Soo còn dừng chu cấp tiền cho con gái du học Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Kim Min Hee trong thời gian cô gặp khó khăn do không có hợp đồng quảng cáo, bị công chúng tẩy chay. Cũng chính bê bối tình ái này đã khiến Kim Min Hee bị cư dân mạng gọi là hồ ly tinh, kẻ chuyên phá hoại gia đình người khác. Nhiều nhãn hàng, "bầu show", đạo diễn quay lưng với cô.