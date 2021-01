"Bị can hứa khắc phục 500 tỷ đồng, nhưng khi vợ vào gặp một lần lại thay đổi"

Sáng nay (12/1), tại phiên họp 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo nhiệm kỳ của Viện KSND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí có phát biểu rất đáng chú ý.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí (ảnh quochoi.vn).

Ông cho biết, câu chuyện luật sư tham gia tố tụng được nhiều người dự họp quan tâm, vấn đề này liên quan trực tiếp đến Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Luật sư là chế định góp phần bảo vệ quyền con người, tuy nhiên khi luật sư thực hành nghề của mình lại có yếu tố bảo vệ thân chủ. Khi bảo vệ thân chủ, luật sư dùng hết những điều gì có thể để bảo vệ quyền con người, kể cả cản trở quá trình điều tra chứng minh tội phạm. Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao, đây là vấn đề có 2 mặt.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho biết thêm, ông đã chỉ đạo các kiểm sát viên khi có yêu cầu luật sư tham gia phải làm đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự hài hòa trong quá trình điều tra. Ông dẫn chứng có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã đồng ý với điều tra viên và kiểm sát viên sẽ khắc phục hậu quả 800 tỷ đồng, nhưng luật sư vào gặp thì sau đó đối tượng không nói gì đến chuyện khắc phục 800 tỷ đồng nữa. Bởi luật sư nói nếu bị can đó nộp 800 tỷ đồng, cơ quan chức năng sẽ hỏi bị can lấy ở đâu để có 800 tỷ đồng, nếu là tiền tham nhũng tội còn nặng hơn. Khi luật sư nói như thế thì bị can sẽ thôi luôn ý định khắc phục.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí nêu một vụ án khác, trong vụ án này bị can hứa nộp khắc phục 500 tỷ đồng nhưng vợ bị can vào gặp có một lần duy nhất thì bị can lại thay đổi. Người vợ bị can không biết nói gì khi 2 vợ chồng gặp nhau nhưng sau cuộc gặp như vậy bị can lại thay đổi.

Từ 2 dẫn chứng trên, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra ngoài việc bảo vệ quyền con người nhưng phải đảm bảo hiệu quả đấu tranh chống tội phạm. Ông cho biết, Cơ quan tiến hành tố tụng cấp phép cho luật sư tham gia bảo vệ thân chủ nhưng cũng phải tính đến nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm để chứng minh bản chất tội phạm, cần phải hài hòa trong vấn đề này.