Bị chủ nợ doạ chặt tay, nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi đốt phi tang

Như đã thông tin, chiều 27/10, người dân trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận phát hiện lửa và khói bùng phát tại 1 căn nhà nên họ hô hoán nhau chữa cháy và báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ.

Cảnh sát PCCC - Công an quận Phú Nhuận đã huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút, đám cháy được khống chế.

Qua kiểm tra bên trong căn nhà, công an xác định có 1 người phụ nữ đã tử vong ở tầng 2. Qua điều tra, người này là bà N. chủ căn nhà. Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên cổ người phụ nữ có vết đâm. Đáng nói, nhiều tài sản trong căn nhà biến mất. Công an nhận định có thể đây là 1 vụ giết người cướp tài sản rồi phóng hoả đốt xác phi tang dẫn tới cháy nhà.

Chiều 28/10, công an bắt giữ được Quỳnh ở phòng trọ tại quận Gò Vấp và gã trai khai nhận hành vi như trên.