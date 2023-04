Bị đánh chết sau mâu thuẫn rủ bạn đi nhậu

Theo điều tra, vào khoảng 20h ngày 1/4, Thanh và anh N.H.T (SN 1980, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đến quán bi-a trên đường Bùi Hiển (phường Hòa An) để đánh bia và uống bia.



Do thua và lại thấy anh T quá say nên nói nhiều, Thanh thanh toán tiền và nghỉ chơi, ra ngoài. Ra khỏi quán, anh T rủ Thanh tiếp tục đi uống bia. Thanh từ chối vì thấy anh T đã quá say nên bảo anh T về nhà nghỉ.

Thanh lái xe máy đi về. Anh T cũng điều khiển xe máy đuổi theo sau. Lo hai người đánh nhau nên anh V.Đ.P. (SN 1999, trú phường Hòa An) và anh T.V.Q. (SN 2001, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là những người cùng chơi bi-a chạy xe máy theo sau.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Khi đến đường Bắc Sơn (phường Hòa An), anh T đuổi kịp Thanh và 2 người cãi nhau, xô xát. Anh P và anh Q vào can ngăn, khuyên anh T về nhà. Anh T không nghe, liên tục áp sát và khiêu khích Thanh đánh nhau.

Do bực tức, Thanh nắm cổ áo và đánh vào vùng mặt, đầu anh T khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Thanh đưa anh T vào vỉa hè nằm và gọi điện thoại cho cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi thì anh T đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thanh về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".